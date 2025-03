Mais de 100 pessoas participam da segunda edição do Emprega Holambra

132 holambrenses participaram, no último sábado, dia 22 de março, da segunda edição do Emprega Holambra, feirão de empregos que ocorreu na Escola Municipal Imigrantes. A iniciativa foi resultado de parceria entre a Prefeitura e a empresa Meraki Gestão de Pessoas. O objetivo foi aproximar quem busca um emprego daqueles com vagas disponíveis para admissão. 23 empresas participaram da ação e mais de 100 oportunidades foram disponibilizadas.

Camila Apolinário está desempregada há uma semana e chegou na escola às 6 horas da manhã. Ela garantiu a senha de atendimento de número um. “Eu estou muito confiante de que vou conseguir uma vaga”, disse ela, que procurava oportunidade como auxiliar de cozinha ou de produção. “Eu vou passar em todas as empresas.”

A tecnóloga em logística Alessandra Diniz mora em Rezende, no interior do Rio de Janeiro. Ela deixou a cidade às 2h30 e entrou na fila do Emprega Holambra às 7h20 da manhã, após dirigir 376 quilômetros. “Eu busco qualidade de vida e quero me mudar para cá, mas para isso preciso de sustento”, contou ela. “O que me chamou a atenção nessa iniciativa é poder conversar diretamente com os representantes das empresas e não só mandar um currículo por e-mail ou whatsapp. Para mim, nada substitui a conversa, o olho no olho, o acolhimento.”

Desempregada há 1 ano, Ana Beatriz dos Santos Rocha participou das entrevistas acompanhada do filho Apolo, de 2 anos. Após diversas conversas com recrutadores, a moradora do bairro Imigrantes estava confiante. “Consegui falar com bastante gente. No whatsapp eu não tinha conseguido. Acho que vai dar bom.”

Foi com essa confiança que Ana Beatriz de Pádua Santos Ramos participou da primeira edição do evento e conquistou a tão sonhada colocação. “Ano passado eu vim aqui como candidata. Tinha me mudado recentemente para Holambra, estava em busca de uma oportunidade de trabalho e consegui”, contou, orgulhosa. “Hoje estou aqui participando como recrutadora, buscando novos candidatos.”

O empresário Thomas Peeters Kors elogiou a iniciativa. “É um evento muito bem organizado. Tem de tudo. Pessoas para diversas posições, diversas áreas e diversos setores. A experiência foi bem satisfatória para mim”, contou ele, que entrevistou 15 candidatos.” Se tiver o evento no ano que vem, eu estarei aqui”, falou.

“Foi mais uma edição de muito sucesso. Iniciativas como essa são fundamentais para promovermos a inclusão social, a geração de renda, a igualdade de oportunidades e o fortalecimento da economia local”, falou o prefeito Fernando Capato.

Holambra é + Emprego

Para além da ação do Emprega Holambra, a cidade conta desde o ano passado com uma plataforma, desenvolvida pela Prefeitura, que oferece ao comércio e às empresas, por meio de um sistema eletrônico acessível pela internet, uma área dedicada à apresentação de vagas, com todas as informações necessárias para o seu preenchimento. De outro lado, dá à mão de obra local a chance de inscrever seus dados pessoais e manifestar interesse no trabalho. A plataforma pode ser acessada por meio eletrônico em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços – ou a partir de acesso direto em http://pat.holambra.sp.gov.br. Quem preferir, pode buscar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Espaço Cidadão, ao lado da Prefeitura.

Além da possibilidade de candidatura a vagas de trabalho disponibilizadas pelas empresas na plataforma, o “Holambra é + Emprego” permite ao usuário, após preenchimento dos dados pessoais, profissionais e de formação, imprimir o currículo pronto, já no formato padrão tradicional, para entrega presencial em lojas e empresas.