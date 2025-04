Itapira: Força-tarefa prende 10 em operação contra tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (10), uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, resultou na prisão de 10 pessoas ligadas a uma quadrilha que comandava o maior ponto de venda de cocaína em Itapira (SP).

Com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, a força-tarefa cumpriu cinco mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão. As outras cinco prisões ocorreram em flagrante, durante a ação.

De acordo com o Gaeco, o grupo criminoso utilizava adesivos com a imagem de Osama Bin Laden — fundador da Al Qaeda e um dos principais responsáveis pelos atentados de 11 de setembro de 2001 — para identificar os pinos de cocaína comercializados. A simbologia chamou a atenção dos investigadores e inspirou o nome da operação: “Lança de Netuno”, em referência à missão norte-americana que culminou na morte do terrorista em 2011.

Diversas porções da droga foram apreendidas, algumas delas escondidas em um terreno próximo a uma escola. Cães farejadores foram empregados para localizar os entorpecentes.

A investigação segue em andamento, e o Ministério Público avalia novos desdobramentos contra o tráfico de drogas na região.

Fonte G1

Foto: Jorge Talmon/EPTV