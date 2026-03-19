Páscoa em Holambra 2026 começa nesta sexta-feira com programação para toda a família
A programação especial preparada pela Prefeitura para a Semana Santa tem início nesta sexta-feira, dia 20 de março, marcando a abertura da “Páscoa em Holambra 2026”. Moradores e visitantes poderão participar, até o dia 4 de abril, de uma agenda que reúne celebrações religiosas, atividades culturais e opções de lazer em diferentes pontos da cidade.
A abertura oficial acontece às 20h, na Praça dos Coqueiros, com a bênção do padre Charles Franco Peron. No sábado, dia 21, a partir das 19h, a Praça dos Pioneiros recebe a inauguração da Vila de Páscoa, espaço temático preparado com decoração especial e a presença do Coelhinho da Páscoa. Um ambiente acolhedor e interativo, voltado especialmente às famílias.
O local estará aberto ao público nos dias 22 e 29 de março (domingos), das 15h às 17h, e nos dias 28 e 4 de abril (sábados), das 19h às 21h.
Também está entre os destaques da programação a tradicional Via-Sacra, que será realizada em 1º de abril, às 20h, na Praça dos Coqueiros, proporcionando um momento de reflexão e espiritualidade à comunidade.
No dia 2 de abril, quinta-feira, das 19h às 21h, o Coelhinho da Páscoa participará da Quinta-feira de Sabores, levando ainda mais encanto ao evento. O grupo de samba e pagode Pura Opção também marca presença para garantir muita animação.
Já na sexta-feira, dia 3, às 7h, acontece a Pesca Livre na Nossa Prainha, reunindo moradores em uma atividade ao ar livre.
Para encerrar a programação, no sábado (4), das 9h às 12h, o Parque Cidade das Crianças recebe a tradicional gincana de Caça aos Ovos. O evento contará também com pintura facial, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e recreação com personagens. A atividade é exclusiva para moradores de Holambra e exige a apresentação do Cartão Cidadão.
De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a programação foi organizada para valorizar o significado da data e promover momentos de integração. “A Semana Santa é um período importante de reflexão, mas também de convivência. Preparamos uma agenda diversificada para que todos possam participar e vivenciar esse momento de forma especial”, afirmou.
Serviço – Páscoa em Holambra 2026
Abertura oficial da Semana Santa
20/3 – Sexta-feira
20h
Local: Praça dos Coqueiros
Abertura da Vila de Páscoa e Casa do Coelho
21/3 – Sábado
19h às 21h
Local: Praça dos Pioneiros
Entrada gratuita
Vila de Páscoa e Casa do Coelho
22 e 29/3 – Domingos
15h às 17h
Local: Praça dos Pioneiros
Entrada gratuita
28/3 e 4/4 – Sábados
19h às 21h
Local: Praça dos Pioneiros
Entrada gratuita
Via-Sacra
1/4 – Quarta-feira
20h
Local: Praça dos Coqueiros
Entrada gratuita
Coelhinho da Páscoa na Quinta-feira de Sabores e apresentação do Grupo Pura Opção (samba e pagode)
2/4 – Quinta-feira
19h às 21h
Pesca Livre
3/4 – Sexta-feira
7h
Local: Nossa Prainha
Atividade exclusiva para moradores
Caça aos Ovos
4/4 – Sábado
9h às 12h
Local: Parque Cidade das Crianças
Atividade exclusiva para moradores Necessária apresentação do Cartão Cidadão