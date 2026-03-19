Páscoa em Holambra 2026 começa nesta sexta-feira com programação para toda a família

A programação especial preparada pela Prefeitura para a Semana Santa tem início nesta sexta-feira, dia 20 de março, marcando a abertura da “Páscoa em Holambra 2026”. Moradores e visitantes poderão participar, até o dia 4 de abril, de uma agenda que reúne celebrações religiosas, atividades culturais e opções de lazer em diferentes pontos da cidade.

A abertura oficial acontece às 20h, na Praça dos Coqueiros, com a bênção do padre Charles Franco Peron. No sábado, dia 21, a partir das 19h, a Praça dos Pioneiros recebe a inauguração da Vila de Páscoa, espaço temático preparado com decoração especial e a presença do Coelhinho da Páscoa. Um ambiente acolhedor e interativo, voltado especialmente às famílias.

O local estará aberto ao público nos dias 22 e 29 de março (domingos), das 15h às 17h, e nos dias 28 e 4 de abril (sábados), das 19h às 21h.

Também está entre os destaques da programação a tradicional Via-Sacra, que será realizada em 1º de abril, às 20h, na Praça dos Coqueiros, proporcionando um momento de reflexão e espiritualidade à comunidade.

No dia 2 de abril, quinta-feira, das 19h às 21h, o Coelhinho da Páscoa participará da Quinta-feira de Sabores, levando ainda mais encanto ao evento. O grupo de samba e pagode Pura Opção também marca presença para garantir muita animação.

Já na sexta-feira, dia 3, às 7h, acontece a Pesca Livre na Nossa Prainha, reunindo moradores em uma atividade ao ar livre.

Para encerrar a programação, no sábado (4), das 9h às 12h, o Parque Cidade das Crianças recebe a tradicional gincana de Caça aos Ovos. O evento contará também com pintura facial, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e recreação com personagens. A atividade é exclusiva para moradores de Holambra e exige a apresentação do Cartão Cidadão.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a programação foi organizada para valorizar o significado da data e promover momentos de integração. “A Semana Santa é um período importante de reflexão, mas também de convivência. Preparamos uma agenda diversificada para que todos possam participar e vivenciar esse momento de forma especial”, afirmou.

Serviço – Páscoa em Holambra 2026

Abertura oficial da Semana Santa

20/3 – Sexta-feira

20h

Local: Praça dos Coqueiros

Abertura da Vila de Páscoa e Casa do Coelho

21/3 – Sábado

19h às 21h

Local: Praça dos Pioneiros

Entrada gratuita

Vila de Páscoa e Casa do Coelho

22 e 29/3 – Domingos

15h às 17h

Local: Praça dos Pioneiros

Entrada gratuita

28/3 e 4/4 – Sábados

19h às 21h

Local: Praça dos Pioneiros

Entrada gratuita

Via-Sacra

1/4 – Quarta-feira

20h

Local: Praça dos Coqueiros

Entrada gratuita

Coelhinho da Páscoa na Quinta-feira de Sabores e apresentação do Grupo Pura Opção (samba e pagode)

2/4 – Quinta-feira

19h às 21h

Pesca Livre

3/4 – Sexta-feira

7h

Local: Nossa Prainha

Atividade exclusiva para moradores

Caça aos Ovos

4/4 – Sábado

9h às 12h

Local: Parque Cidade das Crianças

Atividade exclusiva para moradores Necessária apresentação do Cartão Cidadão