Pastor Murilo dos Santos receberá o título de Cidadão Amparense

Atualmente pastor da Igreja Lagoinha, Murilo Fernando dos Santos será agraciado com o título de Cidadão Amparense proposto pela vereadora Sílvia Forato (PT). O Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2023 foi aprovado na noite de 26 de fevereiro, por unanimidade dos vereadores.

Natural de Limeira-SP, ele iniciou sua carreira profissional como empresário no setor de eventos e, em fevereiro de 2019, com a indicação de um chamado ministerial, estabeleceu a Igreja Âncora Church. “A profundidade de seu compromisso com a vocação espiritual foi ainda mais reconhecida em novembro de 2019, quando se uniu à Igreja Batista da Lagoinha, uma instituição de grande prestígio e alcance em todo o país. A ascensão foi selada em 29 de fevereiro de 2020 com a inauguração da Lagoinha Serra Negra e sua consagração como pastor titular”, diz o texto da homenagem.

Em 2020 é inaugurada a Lagoinha Amparo e no ano seguinte, pastor Murilo decide se mudar para Amparo, dedicando-se totalmente ao desenvolvimento dessa nova comunidade de fé. Com ele, houve um crescimento notável, atraindo mais de 300 membros em três anos. “A história do pastor Murilo é um testemunho vívido do impacto que a fé e o serviço dedicado podem ter na transformação de indivíduos, famílias e comunidades, refletindo a verdade de que o papel de um líder espiritual transcende os ensinamentos religiosos e abraça uma participação ativa no suporte e na melhoria da sociedade”, justifica Silvinha.

Para ela, Murilo merece o reconhecimento também por suas ações sociais na cidade. “Ele e sua esposa cumprem um papel muito importante em Amparo, principalmente se aproximando da juventude e de outras áreas”.

Assista à sessão AQUI.