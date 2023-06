PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA COMPLETA 25 ANOS DE SERVIÇOS ININTERRUPTOS

Em 1998, em seu primeiro mandato, o prefeito Paulo Silva regulamentou a política pública de ajuda aos pequenos agricultores no preparo de solo. Para isso, a Prefeitura de Mogi Mirim passou a contar com a Patrulha Agricola Mecanizada, composta por um conjunto de tratores e equipamentos. Neste ano de 2023, o serviço está completando 25 anos de trabalho ininterrupto, realçando o compromisso firmado pelo governo municipal de estar junto ao produtor rural.

O serviço ofertado aos produtores pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, consiste no empréstimo a custo zero dos equipamentos. Se o pedido for por um trator da Patrulha Mecanizada, o operador também é cedido gratuitamente. Ao produtor, caberá apenas o custo do óleo diesel. “É por isso que a nossa Patrulha Agrícola é bem-sucedida, porque tem o acompanhamento técnico da Prefeitura”, disse Alexandre Vitoriano de Moraes.

Alexandre é o atual coordenador da Patrulha Agrícola, função que ocupou quando do início dessa atividade, em 1998. Ao longo desses 25 anos, foram vários os serviços executados. “Ajudamos a mudar a realidade de muita gente, inclusive a creche do Horto der Vergel é fruto indireto da nossa patrulha, pois todos os agricultores envolvidos foram beneficiados no preparo do solo”, comentou.

Os serviços oferecidos pelo meio da Patrulha Agrícola Mecanizada são: gradagem, terraceamento, subsolagem e empréstimo de implementos. “Hoje, contamos com uma estrutura que nos permite atender até seis solicitações por semana desse serviço de apoio. E, na maioria das vezes, são pelo menos 30 dias de trabalho prestado por cada pedido”, acrescentou o coordenador.

Segundo Alexandre, a iniciativa da Prefeitura ganha novos adeptos a cada dia. “Conquistamos uma credibilidade que nos enche de orgulho, porque a procura pela patrulha só cresce. E não há satisfação maior do que poder contribuir para que o produtor trilhe seus primeiros passos no campo”, ressaltou.

Para os produtores beneficiados com o serviço implantado pela Prefeitura há 25 anos, a Patrulha Agrícola só trouxe melhorias. “Quero agradecer pelo atendimento da Patrulha

Agrícola, que é muito importante para nós no preparo da nossa terra para plantar mandioca e outras culturas. Parabéns a toda equipe da Patrulha Agrícola e também ao atendimento do Alexandre (coordenador), por nos ajudar na parte de assistência técnica”, disse Nazaré Aparecido Custódio da Silva Oliveira, moradora do Sítio Oliveira, no Horto de Vergel.

Edilson Ferreira Marques arrendatário de terras, disse que desde 2012 utiliza os implementos da Patrulha Agrícola. “Nessa parceria nossa, tem me ajudado bastante. Ao

longo desses anos, graças a Deus, conseguir comprar trator e os implementos, graças a força da patrulha e da ajuda que me deram, me orientado. Consegui prosperar e só tenho que agradecer”, destacou.