Patrulha Ambiental de Itapira completa cinco anos

A Patrulha Ambiental de Itapira completa na próxima segunda-feira, 27, cinco anos de atividades no município. A Divisão de Proteção e Bem Estar Animal é encarregada de fomentar políticas públicas visando à proteção, defesa e preservação dos animais da fauna silvestre, nativa, migratória, doméstica e exótica local em todo o município de Itapira, subordinada à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Rogério de Oliveira, Chefe da Divisão de Proteção e Bem Estar Animal falou sobre o início do trabalho e dos feitos alcançados nesses cinco anos. “Foram anos de muito trabalho e hoje nos vivemos o nosso melhor momento com a vinda de uma nova viatura adequada para o trabalho e com o reforço do efetivo. O que no inicio era uma pequena divisão para cuidar de casos envolvendo maus tratos contra animais hoje se tornou um departamento de fiscalização ambiental complexo”, disse.

O chefe da divisão destacou também a atuação da Patrulha Ambiental no município. “Atendemos as mais diversas denúncias envolvendo crimes e infrações ambientais, como descarte de resíduos em locais inadequados, supressão de árvores, intervenção em áreas de proteção ambiental, poluição visual, atmosférica, do solo e água e cativeiro de animais silvestres e aves. Além da fiscalização dos crimes de maus tratos contra animais”. Ele evidenciou ainda a queda de infrações ocorridas nesse período. “Estes crimes tiveram uma redução drástica nestes anos, conseguimos controlar os crimes de alta gravidade e hoje realizamos um trabalho de educação e conscientização junto aos tutores. E as multas são aplicadas nos casos mais graves e quando o responsável que foi notificado a realizar alguma melhoria ou atendimento veterinário não o faz”, completou.

A Patrulha Ambiental atua no Serviço de Fiscalização de Crimes e Infrações Ambientais com atendimento de segunda a sexta-feira das 7h00 as 16h30 e as denúncias devem ser efetuadas pelo telefone 3863-1886 ou pelo site www.itapira.sp.gov.br no ícone Patrulha Ambiental.