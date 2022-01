Patrulha Rural recupera caminhão roubado em Engenheiro Coelho

A Patrulha Rural, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Engenheiro Coelho, recuperou um caminhão roubado nesta semana, mostrando, mais uma vez, a atenção que vem sendo dada aos produtores rurais da cidade.

Segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Jackson Germanovicz, “recebemos informações sobre um veículo que havia sido roubado e orientamos para a nossa Patrulha Rural intensificasse os trabalhos de patrulhamento na tentativa de encontrar o caminhão. Passamos as características do veículo para a equipe, que iniciou o trabalho de patrulha imediatamente”.

Durante o patrulhamento, os Guardas Municipais encontraram um caminhão, com as mesmas características informadas, que estava encalhado na área rural. Ao realizarem a consulta através da placa do veículo, houve a confirmação que se tratava do veículo roubado.