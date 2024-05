Patrulhamento de Rocam em Itapira Resulta em Prisão por Tráfico de Drogas

Na tarde de 28 de maio, uma operação de patrulhamento realizada pela equipe de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) em Itapira culminou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na Avenida Alzira Martinez Mouro, quando os policiais avistaram um homem saindo de uma residência com uma sacola de mercado verde em mãos.

Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito, identificado posteriormente como J. L., tentou fechar o portão e correr para o interior da residência. No entanto, o portão permaneceu aberto, permitindo que os policiais o abordassem já no quintal da casa. Durante a revista, foi encontrado no bolso de sua calça a quantia de R$398,00.

Ao inspecionar a sacola plástica, os policiais descobriram 21 eppendorfs de cocaína em seu interior. Questionado sobre os entorpecentes, J. L. optou por utilizar seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido pacificamente à Delegacia de Polícia de Itapira. No local, o delegado de plantão, tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas.

A ação reflete o contínuo empenho das forças de segurança de Itapira em combater o tráfico de drogas na região, destacando a importância das operações de patrulhamento ostensivo na manutenção da ordem pública e na repressão a ilícitos penais.