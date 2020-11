Paulo Silva se reúne com representantes da CEF para renegociar dívida da Santa Casa

Na próxima segunda-feira (30), o prefeito eleito de Mogi Mirim, Paulo de Oliveira e Silva (PDT), estará em Campinas onde se reúne com representantes da regional da CEF (Caixa Econômica Federal). Na pauta, a saúde financeira da Santa Casa de Mogi Mirim.

O pedetista quer abrir um canal direto com a instituição financeira para renegociar a dívida do hospital mogimiriano e, desta forma, torná-lo financeiramente viável. Segundo ele, a iniciativa faz parte do projeto “Abrace a Santa Casa”, lançado por ele durante a campanha eleitoral.

Paulo Silva disse ainda que pretende envolver toda a sociedade mogimiriana nessa iniciativa e tem certeza que, com a união de todos, a Santa Casa deixará para trás a crise e ampliará seu atendimento num futuro próximo. E nesse plano, incluiu-se a reabertura da Uana (Unidade de Atendimento Não Agendado), fechado há mais de quatro anos.

Na reunião em Campinas, marcada para as 10h00, Paulo Silva deverá estar acompanhado do provedor da Santa Casa, Milton Bonatti, e da vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Já nesta quinta-feira (26), o prefeito se reúne com outros quatro chefes de Executivo eleitos da microrregião.

Mais uma vez, o assunto principal será a saúde. Os prefeitos eleitos discutem problemas e soluções para o Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”.

Já confirmaram presença os prefeitos eleitos de Mogi Guaçu (Rodrigo Falsetti), Itapira (Toninho Bellini), Conchal (Vando Magnusson) e Estiva Gerbi (Cláudia Botelho).