Pedal de 12 horas no Zerão vai arrecadar alimentos

O secretário de Esporte Juventude e Lazer, Wilians Mendes recebeu nesta sexta-feira (5), os ciclistas Willian Eduardo de Lima e Vagner Cristiano Sernaglia, além do gerente de Trânsito, Rogério da Cunha Claro. Em pauta, o evento “Pedal 12hs Contra a Fome”, que teve o projeto apresentado à Sejel na semana anterior.

Agendada para o dia 28 de novembro, a ação consiste em arrecadar alimentos e ajudar famílias de Mogi Mirim através de um desafio e tanto. É que o comerciante, ao lado do amigo e operador, Guilherme Augusto Jacometti, pretende pedalar por 12 horas seguidas.

O “Pedal 12hs Contra a Fome” terá como palco o Complexo do Lavapés, mais precisamente na área do Zerão, ao redor do lago situado à Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. A Sejel dará o apoio logístico ao evento, além de alinhar com outras pastas o suporte necessário.

A projeção de Willian é de que sejam percorridos de 180 a 200 quilômetros, o que pode levar a pouco mais de 120 voltas no local. Além disso, será realizado um circuito de 35 quilômetros em que cada pessoa poderá completar dentro do seu ritmo, em um percurso delineado e sinalizado pelo Grupo Roda Presa.

As inscrições devem ser feitas pelo link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLCnBio9DtMb9BsrRTNrz6F4FoATx78z8PbUSmg-PvzQWBsw/viewform). A taxa de inscrição é um quilo de alimento não perecível ou R$ 5. A concentração do pedal de 35km será às 7h, com largada às 8h, no Zerão. E aqueles que se interessarem em acompanhar Wiliam e Guilherme na aventura de pedalar 12 horas, estão convidados.

“É uma ação ousada e muito bonita. Une esporte e social, solidariedade. Isso é o que mais amamos na Sejel e vamos dar todo o apoio”, frisou Wilians Mendes.