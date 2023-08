Pedala Tour Amparo está com inscrições abertas

Passeio chega à terceira edição na cidade no dia 24 de setembro com largada e chegada na Praça Pádua Salles e participação 100% gratuita; todos os inscritos vão receber kits com camiseta, boné, squeeze e sacochila

O Pedala Tour Amparo, que chega à cidade no dia 24 de setembro, abriu inscrições na segunda-feira (28). O passeio promete espalhar muita energia positiva pelas ruas e avenidas da cidade. A largada e a chegada serão na Praça Pádua Salles, no Centro.

Esta será a terceira vez que Amparo recebe o Pedala Tour. As edições anteriores aconteceram em 2017 e 2022 e fizeram muito sucesso, com todas as inscrições preenchidas com antecedência e milhares de ciclistas circulando pela cidade. O passeio é totalmente gratuito.

O percurso, com 10 quilômetros, será feito em cerca de uma hora. Se você curte pedalar, não perca tempo, pois são apenas 1,5 mil vagas abertas. Para participar, basta acessar o site oficial: www.pedalatour.com.br.

Quem fizer a inscrição no site vai ganhar um kit com uma camiseta, um boné, um squeeze e uma sacochila. Os interessados têm até o dia 21 de setembro ou até que todas as vagas se esgotem.

Podem se inscrever ciclistas a partir de 8 anos, além de adultos e idosos sem limite máximo de idade. Menores devem estar acompanhados por um responsável legal. No final do passeio, todos os inscritos vão concorrer ao sorteio de duas bicicletas novinhas.

O principal objetivo do passeio é incentivar a prática de exercícios físicos e hábitos que resultem em bem-estar e melhorias na qualidade de vida, além de conscientizar quanto ao uso da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte sustentável e que não gera poluição.

A estrutura

O Pedala Tour é um dos maiores e mais tradicionais passeios ciclísticos do Brasil e acontece em vários municípios pelo país. Só neste ano já passou por Florianópolis (SC), Salto (SP), Anápolis (GO) e Catalão (GO), antes de chegar a Amparo.

A largada está marcada para às 8h30. Antes de pedalar, os participantes terão uma aula coletiva de alongamento, a partir das 8h15.

Na Praça Pádua Salles será montada a Arena Pedala, estrutura que dará apoio ao evento e aos participantes. No local, além da tenda para retirada dos kits no dia do evento, estarão disponíveis serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia (glicose), orientação para treinos, avaliação corporal e bioimpedância.

O evento também terá um posto médico e ambulância de plantão. Ainda na Arena, todos os participantes terão à disposição uma bicicletaria com técnicos para realizar, gratuitamente, pequenas manutenções nas bikes dos inscritos.

No ponto de concentração, os participantes também terão frutas, água e isotônicos à disposição para consumo. Durante todo o trajeto, os ciclistas serão acompanhados por um trio elétrico. As vias do trajeto estarão fechadas e sinalizadas por agentes da Prefeitura. Ciclistas guias vão acompanhar o grupo, garantindo uma atividade tranquila e segura.

“Estamos entusiasmados em apresentar o Pedala Tour Salto 2023. É com grande prazer que, como presidente da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, convido a todos os amantes do ciclismo e da vida saudável para participar dessa experiência com a gente. Vamos pedalar juntos, unindo esporte, cultura e saúde em um dia que promete ficar marcado para sempre”, disse Bruno Wellington, presidente da Associação Fábrica.

Realização

O Pedala Tour é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Secretaria Nacional do Esporte, do Ministério do Esporte, do Governo Federal, e conta com o patrocínio da Ypê e apoio institucional da Secretaria de Esporte e Juventude e da Prefeitura de Amparo

Informações

No caso de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do evento pelas redes sociais: @pedalatour.com.br.

Sobre a Ypê

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e mais uma que está sendo construída em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 6.300 funcionários. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.

SERVIÇO

Pedala Tour 2023 – Edição Amparo

Inscrições: de 28 de agosto a 21 de setembro, limitadas a 1.500 inscritos, exclusivamente pelo site www.pedalatour.com.br

Data do evento: 24 de setembro de 2023

Concentração: a partir das 6h

Serviços de saúde e bicicletaria: das 6h às 10h

Largada: às 8h30

Local: Praça Pádua Salles, no Centro

Inscrição: a partir de 8 anos

Programação:

– Bicicletaria

– Check-up

– Alongamento