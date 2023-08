Pedreira está disputando o Campeonato ADR de Futebol de Salão

As equipes de Categoria de Base de Futebol de Salão de Pedreira, contando com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, estão disputando o Campeonato de Futebol de Salão da ADR – Associação Desportiva Regional.

Em jogo transferido do último domingo, 13 de agosto, em razão do “Dia dos Pais”, a equipe Sub-14 de Futebol de Salão de Pedreira estará jogando na segunda-feira, 21 de agosto, na cidade de Aguaí, enfrentado a equipe da casa. “Nossos atletas estão realizando bons jogos em mais está edição do Campeonato da ADR”, destacam os professores André e Tiago, responsáveis pelas escolinhas de Futsal do Projeto Pro Esporte desenvolvido pela Administração Municipal.