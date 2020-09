Pedreira está entre as cidades com maior cobertura verde da região

O Inventário Florestal 2020 divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo, que apresenta o retrato mais fiel da quantificação e distribuição da vegetação nativa no território paulista, apontou que Pedreira está entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas com os maiores índices de cobertura florestal.

Os municípios de Pedreira, Itatiba, Morungaba, Valinhos e Vinhedo têm mais de 20% da sua superfície preenchida por vegetação nativa, condição que os enquadra na classe verde clara do estudo, segunda melhor classificação em um quadro que se utiliza de cores para ilustrar os mapeamentos. Nele, aparecem cidades em gradientes entre 20% e 50% do território coberto com vegetação nativa.

Campinas, foi classificada na cor laranja, a segunda pior na classe da escala que assinala cidades com superfície entre 10% e 15% cobertas por vegetação nativa. Estão na mesma classe Americana, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Indaiatuba, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D’Oeste e Santo Antônio de Posse.

O estudo aponta a percepção dos municípios que têm realidades muito diferentes em função dos biomas em que estão inseridos, a dinâmica de ocupação do solo pelas atividades econômicas ao longo das últimas décadas. Dos 645 municípios paulistas, 48 encontram-se em gradientes acima de 50% do território coberto com vegetação nativa, 151 na faixa entre 20% e 50%, 97 na faixa entre 15% a 20%, 216 na faixa entre 10% e 15% e 133 estão na faixa com menos de 10% de cobertura vegetal nativa.