Pedro Sampaio é a primeira atração confirmada do novo DVD de Henry Freitas

Após brilhar no Carnaval e alcançar o Top 10 do Spotify Brasil, artista grava projeto “Tudo Vira Terapia”, em Fortaleza

Após alcançar o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, Henry Freitas se prepara para a gravação de seu novo DVD, “Tudo Vira Terapia”. Para alegria dos fãs, as imagens serão captadas no dia 17 de março, no Colosso, em Fortaleza, e conta com diversas participações. A primeira atração confirmada é a do DJ e Cantor Pedro Sampaio.

O novo projeto de Henry Freitas, que está no coração do público e em grande ascensão no país, marca mais um enorme passo da consolidação do sucesso nacional do artista. O DVD contará com músicas inéditas e regravações de sucessos da carreira do forrozeiro.

“O DVD será lindo e estou muito orgulhoso de onde cheguei, mas com certeza não para por aqui, quero levar minha música para todo mundo curtir e cantar”, explica Henry.

Além de conquistar 9° colocação do Top 50 Brasil, e figurar na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma durante o Carnaval, o cantor já coleciona números de destaque no Spotify, tendo alcançado o top 1 Viral Brasil, a 13ª posição no ranking Viral Global, e 82° posição no top 200 Brasil em 2023.

Embalado pelo hit, que já conta com 25 milhões de streams no Spotify e 7 milhões no Youtube e pelo carinho dos fãs, o artista cumpre uma intensa agenda de apresentações pelo país.