Rota das Bandeiras inicia obras de recuperação do pavimento no “trevo do Metropolitan”, em Paulínia, a partir desta sexta, 26/4

Primeira etapa do trabalho muda percurso do motorista que segue pela pista Sul (sentido Campinas) da rodovia e deseja acessar o dispositivo.

Durante o período de trabalhos nesta sexta, das 9h às 16h, motorista deverá fazer o retorno no Trevo do Laranjão

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro, inicia nesta sexta-feira, 26 de abril, obras de recuperação do pavimento no dispositivo localizado no km 125+500 da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), popularmente conhecido por “trevo do Metropolitan”, em Paulínia.

Nesta sexta-feira, o trabalho será realizado na alça que garante o acesso da pista Sul (sentido Campinas) da rodovia para o município, em ambos os sentidos da avenida Dr. Roberto Moreira. O trabalho foi programado para o período das 9h às 16h para minimizar os transtornos aos motoristas. Durante o período de interdição da alça, o motorista deverá seguir pela pista sentido Campinas da rodovia Prof. Zeferino Vaz até o km 122, no trevo do Laranjão, ponto em que poderá acessar o município ou fazer o retorno.

As intervenções no dispositivo terão continuidade no sábado, dia 27, com o bloqueio do tráfego na alça que dá acesso da pista Norte (sentido Cosmópolis) da SP-332 para a avenida Dr. Roberto Moreira, no período das 8h30 às 17h. Durante o período de interdição, o motorista terá como alternativa o movimento de retorno logo após a praça de pedágio de Paulínia. Nesse caso, os motoristas impactados poderão fazer o retorno operacional na praça, sem a necessidade de pagamento da tarifa.

De acordo com a programação da Rota das Bandeiras, os serviços na região deverão se estender até o próximo dia 4 de maio. A Rota das Bandeiras destaca que divulga os pontos em obras nos perfis da Concessionária no X (@rdasbandeiras), Facebook (/concessionariarotadasbandeiras) e Instagram (@rdasbandeiras), além do site www.rotadasbandeiras.com.br. Outra forma de os motoristas se manterem atualizados é por meio do WhatsApp. Para receber as informações, basta encaminhar uma mensagem para 11 93241-2578 e salvar o contato da Concessionária na agenda de seu celular.

Em caso de dúvidas, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Crédito: Divulgação/Rota das Bandeiras