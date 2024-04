Holambra começa a vacinar crianças e adolescentes contra a Dengue nesta quarta

A Prefeitura de Holambra inicia nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a vacinação contra a dengue no município. O atendimento irá ocorrer nas unidades do Santa Margarida e Imigrantes das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, sempre de segunda a sexta-feira. Poderão ser imunizados, neste primeiro momento, crianças e adolescentes de 10 e 11 anos. Para receber a vacina será necessário apresentar o CPF e indicar o número do Cartão SUS.

“As doses foram recebidas nesta terça-feira no início da noite e na quarta, logo cedo, já iniciaremos as aplicações”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Durante reunião realizada com representantes do Departamento Regional de Saúde, fomos informados de que a cidade, nesta primeira semana, só poderá imunizar crianças e jovens de 10 e 11 anos. Estamos aguardando orientações sobre ampliação da faixa etária para 14 anos.”

Segundo último balanço divulgado pela pasta, Holambra registrou este ano 378 casos da doença.