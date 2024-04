“Guarda Municipal age com eficiência e rapidez na recuperação de joias furtadas em Pedreira”

Mais uma rápida ação da Guarda Municipal localiza autor de furto de jóias em Pedreira

Objetos furtados de acordo com a GM, chega em torno de 15 mil em jóias que foram levados pelo indivíduo

Um indivíduo foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), em Jaguariúna na manhã deste sábado, dia 12. A Guarda Municipal que efeituou a prisão, chegou até o indivíduo depois que ele cometeu um furto de jóias noite desta sexta-feira (12) por volta das 22h00 na rua Jaguariúna no Jardim Triunfo.

Logo pela manhã a GM foi acionada e foi até o local dos fatos. Em posse das imagens de monitoramento da casa que flagrou a ação do indivíduo, os guardas municipais prontamente reconheceram o autor do crime que é conhecido dos meios policiais.

Foi feito então um patrulhamento pelo bairro e os guardas municipais encontraram o irmão do autor do furto defronte a uma residência, o qual o informou aos agentes que no interior do quarto haviam alguns objetos suspeito. No local o irmão do indivíduo franqueou a entrega dos guardas municipais na residência e após uma busca no quarto do indivíduo foram localizados os objetos furtados da vítima.

No momento em que os guardas municipais deixavam o local o autor do furto chegou e foi detido. Ao ser indagado ele confessou a autoria do crime.

Diante dos fatos o indivíduo foi levado até o Plantão Policial onde delegado de plantão indiciou o mesmo por furto qualificado e ele vai responder o crime por meio de inquérito policial.

A vítima esteve na Delegacia e reconheceu os seus pertences. Ela agradeceu e elogiou rapidez nos trabalhos e a agilidade da GM em localizar seus pertences, bem como prender o autor do crime.

Fonte Jornal A Noticia