Peixe BR debate mercado da aquicultura e explora sanidade de peixes na 13ª Aquishow Brasil

A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) participa da 13ª Aquishow Brasil 2024 – da produção ao consumo, entre os dias 20 e 23 de maio, em São José do Rio Preto (SP). Neste ano, a entidade máxima da atividade no Brasil promove a segunda edição do Workshop Peixe BR de Sanidade da Piscicultura. Em outro momento da feira, o presidente executivo da associação, Francisco Medeiros, apresenta palestra sobre o mercado dos peixes de cultivo. A Peixe BR também terá estande no evento.

“Como entidade que trabalha em prol do fomento à piscicultura, conectada diretamente com os produtores e empresas, a Peixe BR participa todos os anos da Aquishow. Além de promover nossa segunda edição do Workshop de Sanidade, vamos debater as oportunidades nos mercados locais e globais”, diz Francisco Medeiros.

Para o presidente executivo da Peixe BR, a sanidade é extremamente importante para a produção de alimentos de origem animal. “Com a saúde comprometida, não há manejo nutricional de qualidade que surta efeito”.

O Brasil produziu 887.029 toneladas de peixes de cultivo, em 2023. Além do foco no consumo interno, a atividade acelera a abertura de novos mercados. “Oportunidades vão se abrindo para a atividade avançar cada vez mais por conta da confiabilidade na qualidade e segurança dos peixes de cultivo do Brasil”, finaliza Francisco.

A palestra de Francisco Medeiros na 13ª Aquishow Brasil será no dia 22 de maio (quarta-feira), com início às 11h20 e duração de 30 minutos, no auditório da feira. Já o 2º Workshop Peixe BR de Sanidade da Piscicultura ocorre das 13h30 às 15h30, no mesmo dia.

Confira a programação do Workshop de Sanidade da Peixe BR

Apresentação 1: Apresentação das principais: Miguel Frederico Fernandez Alarcon

Apresentação 2: Cenário sanitário de peixes jovens e adultos: Fabiana Pilarski

Painel de discussão:

Participantes:

Dr. Miguel Frederico Fernandez Alarcon

Professora Dra. Fabiana Pilarski

Professor Dr. Henrique Figueiredo

Dr. Natan Wajsbrot

Moderador: Marco Túlio Diniz Peixoto

A programação completa do evento pode ser conferida no endereço https://aquishowbrasil.com.br/programacao/

Peixe BR na 13ª Aquishow 2024

Data: 20 a 23 de maio

Horário: 19h30 (20.05), das 9 às 18 horas (21.05), das 8h45 às 18 horas (22.05) e das 9 às 17h30 (23.05)

Local: Av. Aberlado Menezes, s/ número, São José do Rio Preto (SP), 15025-620 (Centro Avançado de Pesquisa do Pescado Continental – Instituto de Pesca)