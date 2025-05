Dois acidentes na SP-346 deixam três mortos em Espírito Santo do Pinhal

Colisão frontal no domingo e perseguição policial na quarta resultaram em vítimas fatais; jovem de Mogi Mirim está entre os mortos

Dois graves acidentes registrados na Rodovia SP-346, no trecho que corta o município de Espírito Santo do Pinhal, resultaram na morte de três pessoas entre os dias 4 e 7 de maio. Os casos acenderam o alerta sobre a segurança viária na região e mobilizaram equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Samu.

O primeiro acidente ocorreu no domingo, 4 de maio, em um trecho entre Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Dois veículos colidiram frontalmente, deixando uma pessoa morta no local e outras duas gravemente feridas, que foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar. As causas do acidente ainda estão sob apuração, e a identidade da vítima fatal não foi divulgada até o momento.

Já o segundo caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, e teve início com o roubo de um carro no centro de Espírito Santo do Pinhal, por volta das 5h10. O autor do roubo fugiu em alta velocidade pela rodovia SP-346, sendo perseguido pela polícia. Próximo a um posto de combustíveis, o condutor do veículo roubado – um Honda City – invadiu a contramão e colidiu violentamente com um T-Cross que vinha no sentido contrário.

Ambos os motoristas morreram na hora. De acordo com a Polícia, o condutor do T-Cross era um homem na faixa dos 60 anos, enquanto o autor do roubo, que dirigia o Honda City, era um jovem entre 20 e 25 anos, natural da cidade de Mogi Mirim.

As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos dois acidentes.

Fonte Portal da Cidade Andradas