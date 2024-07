Pela 1ª vez, Campinas é representada no Campeonato Mundial de Karaokê

Pedro Andreotti, de 21 anos, está na semifinal da competição e precisa de voto popular

Crédito: Divulgação

Pedro Andreotti precisa de votação pela internet para avançar na competição

Karaokê World Championships: já ouviu falar? É Campeonato Mundial de Karaokê, que pela 1ª vez, terá um representante de Campinas, o jovem Pedro Andreotti, de 21 anos.

Ele está na semifinal do campeonato, a etapa é online e, para avançar, ele necessita de voto popular. É preciso entrar no link https://youtu.be/EZcVdR8ldtE?si=_-o2sOHKZev4aGVe e curtir o vídeo. O resultado sai no dia 21 de julho. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apoia a iniciativa.

Após a semifinal online, acontecerá a final brasileira, nos dias 3 e 4 de agosto, presencialmente em São Paulo. Esta etapa elegerá dois campeões para representar o Brasil na final mundial, em Turku, na Finlândia.

Pedro é estudante de Administração e começou a participar de karaokês este ano, onde ganhou um campeonato no Espaço Voice Videokê, em Campinas. Foi lá que ficou sabendo sobre o “Karaokê World Championships” e se inscreveu, chegando agora à semifinal representando Campinas.

O KWC, sigla em inglês para “Karaokê World Championships”, trata-se do maior campeonato mundial de karaokê, realizado há 22 anos mundialmente. O Brasil está desde 2015 descobrindo grandes vozes e elegendo brasileiros para representarem o paíse na Final Mundial, a cada ano em um país diferente. Com resultados expressivos, os cantores nacionais conquistaram reconhecimento internacional, além de uma experiência de cantar entre 30 países.