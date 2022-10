PELA 4ª VEZ CONSECUTIVA, JAGUARIÚNA É ELEITA A CIDADE MAIS INTELIGENTE E CONECTADA DO BRASIL

Jaguariúna foi eleita, pela quarta vez consecutiva, a cidade brasileira

mais inteligente e conectada dentre os municípios de 50 mil a 100 mil

habitantes, pelo ranking Connected Smart Cities 2022, promovido pela

consultoria Urban Systems e divulgado nesta terça-feira, dia 4 de

outubro. A entrega do prêmio aconteceu no Centro de Convenções Frei

Caneca, em São Paulo.

O município também subiu três posições no ranking geral, passando

de 19º para 16º, se mantendo à frente de grandes cidades e até de

capitais, como Porto Alegre e Recife.

No ranking “Urbanismo”, Jaguariúna teve uma de suas maiores

evoluções, saltando da 23ª posição, em 2021, para a segunda

posição, neste ano. A melhora se deve, entre outros fatores, à

adoção do novo Plano Diretor do município.

No ranking “Educação” também houve grande evolução. Jaguariúna

passou da 33ª posição, em 2021, para 6ª colocação neste ano,

resultado explicado pela adoção da educação criativa nas escolas da

rede pública de ensino.

Já no ranking “Economia”, o avanço da cidade foi ainda mais notável,

passando da 36ª posição, em 2021, para a quarta colocação no

levantamento deste ano, fruto de medidas de austeridade fiscal que

levaram à aprovação das contas da Prefeitura. Por fim, no ranking

“Governança” a cidade também melhorou o seu posicionamento, subindo de

13º, em 2021, para 10º neste ano.

“Todos esses resultados são frutos de um trabalho feito com estudo,

planejamento e muita ação. Um trabalho feito com muita entrega e amor.

Muito feliz em colocar Jaguariúna no lugar que ela merece. Exemplo para

São Paulo e referência para o Brasil”, comemorou o prefeito de

Jaguariúna, Gustavo Reis.

Também participaram do evento os secretários municipais de Mobilidade

Urbana, Ricardo Cortez, e de Planejamento Urbano, Rômulo Vigatto, além

da assessora da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Karina

Florido Rodrigues.

Jaguariúna se destaca pela implementação de projetos e ferramentas

que têm como base o uso da tecnologia. Entre essas ações estão o uso

de aplicativos, como o Buzão na Palma da Mão, o Cidadão Online e o

CCC Jaguariúna, além dos serviços online disponíveis no portal da

Prefeitura de Jaguariúna, que facilitam a vida do cidadão, reduzindo a

burocracia, e da adoção de ações inovadoras na educação e na

gestão municipal.

O estudo leva em consideração indicadores que têm relação com

mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia,

educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia.

O conceito de “smart cities” considerado entende que o desenvolvimento

só é atingido quando os agentes de desenvolvimento da cidade

compreendem o poder de conectividade entre todos os setores.

A edição 2022 do Ranking Connected Smart Cities coletou dados e

informações de 680 municípios brasileiros com mais de 50 mil

habitantes. A íntegra do ranking pode ser acessada no link:

https://tinyurl.com/yvsdkths.