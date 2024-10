Péricles e Thiaguinho chegam ao Mundo Bita em projeto especial para o dia 12 de outubro

“O Que é, O Que é o Amor?” exalta a criança que há dentro de cada um

Pelo terceiro ano consecutivo, Péricles apresenta um projeto voltado ao público infantil, desta vez, trazendo uma grande novidade para o Dia das Crianças. Em parceria com Thiaguinho e Mundo Bita, a inédita “O Que é, O Que é o Amor?” chega ao streaming no dia 04 de outubro e o clipe da faixa será lançado simultaneamente nos três canais oficiais do YouTube, no dia 11 de outubro.

“Desde que minha filha Maria Helena nasceu, todo mês de outubro, eu tenho divulgado algumas canções voltadas para esse universo infantil. O intuito maior é fazer com que a infância seja um período construído com boas lembranças e a música tem essa magia. Comecei esse projeto com a minha filha, não sei se é algo que continuará quando ela crescer, mas o mais importante de toda essa experiência é aproveitar esses momentos especiais ao lado dela e jamais deixar a nossa criança interior morrer”, fala Péricles.

A ideia da parceria com o Mundo Bita – fenômeno da animação infantil com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no YouTube – surgiu após o Péricles participar da temporada do projeto Rádio Bita Especial Samba. Péricles já era fã e o contato mais próximo com toda a equipe da animação o deixou ainda mais encantado pelo lindo trabalho realizado por eles.

“Fazer música para criança é uma responsabilidade muito grande. A gente procura parceiros que carreguem essa mensagem do bem, que tenham essa coisa boa no espírito e o Pericão é uma referência de pessoa boa. Você pergunta para qualquer um sobre ele e a pessoa abre um sorriso. Foi uma honra estar com ele na primeira canção e como em time que está ganhando não se mexe, resolvemos continuar a parceria e, dessa vez, chamar o Thiaguinho. Para a gente, o Thiaguinho é esse sonho de criança que deu certo, uma referência para a criançada e trabalhar com ele é sonhar grande também”, conta Chaps, criador do Mundo Bita e um dos fundadores da Mr. Plot, produtora responsável pela animação.

Essa sintonia foi essencial para a composição da inédita “O Que é, O Que é o Amor?”. Em uma conversa de como poderia ser essa canção para o Dia das Crianças, Péricles e Mundo Bita acharam uma direção. No processo de criação, Chaps percebeu que a música ficaria ainda mais rica com a voz de Thiaguinho, que agora ganha também um personagem de animação nesse fantástico mundo da imaginação chamado Mundo Bita.

“De tudo que eu e o Péricles já fizemos, essa é a primeira vez que realizamos algo voltado para o Dia das Crianças, e junto com o Mundo Bita fica ainda mais legal. Cantar com o Pericão é sempre uma honra. O que eu acho muito interessante, é que nossa parceria sempre foi admirada por crianças. Na época do grupo fazíamos muitas matinês. Sempre tivemos um grande público infantil e é uma alegria fazer música para crianças, porque elas são puras e quando você atinge esses corações, é porque a mensagem é boa”, fala Thiaguinho.

No clipe que estreia dia 11 de outubro, Pericão descansa embaixo de uma árvore, quando um coração cai em sua cabeça. Ele não entende o significado do objeto e vai até o amigo Thiaguinho, que, também sem saber, tem a ideia de usar o bigode laranja mágico e chamar o Bita para ajudar na questão. Bita leva Pericão e Thiaguinho até o mundo lúdico das crianças. Lila, Dan, Tito e a estreante Maria Helena, filha de Pericão, têm a missão de explicar aos adultos o que é o amor. Depois das aulas sobre a simbologia do coração, toda a turminha se diverte em uma roda de samba familiar no quintal de casa, demonstrando que, independentemente de idade, a criança que há dentro de cada pessoa deve ser cultivada e exaltada.

O que é, o que é o amor?

O que é, o que é o amor?

É o brilho no olhar da mamãe

que embala o bebê

O que é, o que é o amor?

É o verso do samba-canção

que eu fiz pra você

É desenho de família unida

É carinho de irmã e irmão

É um braço pra nos levantar

se cairmos no chão

É o bloco que vem na avenida

Fruta doce tirada do pé

É o abraço de quem tá ali pro que der e vier