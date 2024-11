COMERCIANTES SÃO CONVIDADOS A CRIAR UM NOVO EVENTO: O NATAL NA ROTA

Papai Noel caminhando pelas lojas e distribuindo balas, personagens, food trucks na rua, decoração. Essas são algumas propostas para um novo evento de fim de ano que está sendo idealizado para a Rua Rota dos Imigrantes: o Natal na Rota.

Programada para acontecer no dia 23 de dezembro, das 17 às 21 horas, a iniciativa é de uma comissão de empresários da Rota dos Imigrantes, com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra). O objetivo: tornar a região mais atraente para consumidores e mais interessante também para o comércio, que deverá decorar fachadas e vitrines.

A Associação Comercial já adquiriu displayers temáticos (painéis com personagens natalinos) para distribuir ao longo da rua. Também está sediando reuniões e colaborando na administração, além de se comunicar e esclarecer os comerciantes.

Empresários da comissão já estão visitando as lojas e levando convites para que todos participem. A adesão pode ser feita tanto por associados à ACE, quanto não associados. A meta é a de que a maior parte dos lojista participem da atividade, tornando a Rota mais decorada e festiva, atrativa para os consumidores passearem e comprarem num dos dias mais importantes para o comércio: 23 de dezembro.

Para participar, os empresários precisam aderir à proposta até o dia 25 de novembro. A confirmação, porém, já pode ser feita pelo WhatsApp 9 9994-2711, da Associação Comercial.

Natal na Rota 2024

23/12, das 17 às 21 horas

Adesão pela ACE até 25/11: 9 9994-2711