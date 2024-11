Força Tática Captura Procurado da Justiça em Mogi Mirim

Na tarde de 24 de novembro, a equipe da Força Tática realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça em Mogi Mirim. Durante patrulhamento estratégico pela área da 2ª Companhia, os policiais, de posse de um mandado de prisão, localizaram A., condenado a 7 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

O condenado foi avistado em via pública, em frente a um bar, e tentou resistir fisicamente à abordagem. No entanto, a equipe agiu com rapidez e precisão na prisão do procurado.

Após a detenção, os policiais informaram A. sobre seus direitos constitucionais e o conduziram à Central de Polícia Judiciária. No local, a delegada de plantão, confirmou a identidade do capturado e determinou que ele fosse mantido à disposição da Justiça.

A operação reafirma o compromisso das forças de segurança em combater o crime e garantir o cumprimento da lei em Mogi Mirim.