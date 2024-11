Rainha da Suécia assina protocolo de serviço inédito para crianças e adolescentes em Campinas

Crédito Foto: Rogério Capela

Centro de Atendimento Integrado (CAI) vai atender crianças e adolescentes vítimas de violência em formato integrado

A Prefeitura de Campinas, a Childhood Brasil, Fundação das Entidades Assistenciais de Campinas (Feac) e o Conselho Municipal dos Direito das Crianças e Adolescentes assinaram, na manhã desta segunda-feira, 4 de novembro, protocolo para a implantação do primeiro Centro de Atendimento Integrado (CAI) na cidade. O centro vai oferecer todos os serviços de atenção e proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência, especialmente sexual. A previsão é que o centro começará funcionar no próximo ano.

“Estamos celebrando um pacto pela proteção das crianças, que visa executar medidas e aprimorar o atendimento das crianças vítimas ou testemunha de violência. Sabemos que muitas crianças que são vítimas nunca denunciarão essa experiência. Apenas um pequeno número o faz e um número menor ainda tem acesso à lei de proteção é à justiça”, disse a rainha Sílvia, da Suécia, fundadora da Chidhood do Brasil, que participou do evento, acompanhada do rei Carlos XVI Gustavo.

O prefeito Dário Saadi lembrou que Campinas é polo de uma região metropolitana, uma das mais desenvolvidas do País, mas ainda convive com muitas famílias em situação de vulnerabilidade. “Infelizmente temos denúncias de violência contra a criança. Essa parceria e esse compromisso que estamos assumindo agora, sem dúvida, será instrumento importante de proteção às crianças”, afirmou.

O evento ocorreu no Espaço do Amanhã Adriana Missae Momma, no Campo Florido II, uma das 16 creches do programa implantada na cidade, que oferecerá 5 mil vagas no total e deve zerar a fila de espera. Dário disse estar convicto que a igualdade de oportunidades se constrói na primeira infância e que não dá para falar dessa igualmente se deixar de fora do sistema de educação, milhares de crianças. “Por isso o esforço que a nossa gestão fez para universalizar as vagas de educação infantil no município de Campinas”, disse.

Crédito Foto: Rogério Capela

Rainha e rei da Suécia conheceram a unidade da creche Espaço do Amanhã do Campo Florido

Centro

O Centro de Atendimento Integrado será um espaço para a implementação da lei da escuta protegida, concentrando, no espaço, a rede de proteção à criança e adolescente nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento social, sistema de Justiça, órgãos de segurança pública, conselhos tutelares e Ministério Público.

“Esse espaço garantirá maior proteção para as crianças ao depor, em um ambiente acolhedor e com depoimento gravado, evitando que tenham que relatar incontáveis vezes o trauma sofrido”, disse Itamar Gonçalves, da Childhood do Brasil.

“Não basta ter um espaço concentrando os serviços. Esses órgãos precisam conversar e por isso estamos construindo o fluxo de atendimento integral para evitar que a lei não cometa outra violência no momento em que a criança revela ser vítima da violência”, explicou.

A Fundação Feac, parceira importante nesse projeto, além das ações de mais de cem entidades, informou o presidente Renato Nahas, tem iniciativas como a anunciada nesta segunda-feira. “Nosso papel é buscar inovações sociais com potencial de ser transformarem em políticas públicas”, disse. A fundação, entre outras ações, atuará na formação dos recursos humanos para o atendimento às crianças.

Denúncias

O sistema Disque 100 para denúncias de violência contra crianças e adolescentes recebeu 4.925 denúncias entre janeiro e outubro, segundo a secretária de assistência Social, Vandecleya Moro. São denúncias de violência sexual, de direitos, de negligência e todas são verificadas.

“A rede de proteção atua para garantir os direitos, a família é acompanhada pelo serviço social até que supere a situação de violência. Caso essa situação não seja superada, pode haver a perda do poder familiar, ainda que momentaneamente. A Prefeitura tem também os abrigos municipais para acolhimento dessas crianças e adolescentes e todos os serviços voltados para esses direitos”, afirmou.