Plano Águas de Verão 2024/2025: Águas de Holambra lança campanha para reduzir danos na rede de esgoto no período chuvoso

Objetivo é alertar a população de Holambra sobre o aumento dos casos de obstrução, resultados de ligações indevidas da tubulação e descarte incorreto do lixo, nessa época do ano

No Brasil, a chegada da primavera e do verão é sinônimo de dias longos com muito sol, calor, praia, férias e confraternização. Mas é também um período de grande preocupação. É nessa época do ano que as chuvas ficam mais intensas e os perigos, também.

Em 2024, o início das estações mais quentes do ano é marcado por um período longo de estiagem e registros de temperaturas acima do normal. Um alerta para as mudanças climáticas e os eventos extremos da natureza.

Para minimizar problemas desse tipo, a Águas de Holambra lança anualmente a campanha Plano Águas de Verão, que tem como objetivo alertar a população de Holambra para os riscos de sobrecarga da rede de esgotamento sanitário nessa época do ano. Pequenas atitudes podem ser fundamentais para evitar grandes transtornos.

A ideia é evitar que o lixo descartado incorretamente em vasos sanitários, ralos de pias da cozinha e banheiro funcionem como “barreiras” para o fluxo da rede coletora de esgoto. São materiais como fraldas, gordura, preservativos, absorventes, papel higiênico, embalagens plásticas e até fio dental que obstruem a passagem do esgoto e o levam “de volta” para as residências.

A rede de esgoto, afinal, não é projetada para escoar a água das chuvas, mas é isso o que ocorre em muitas casas, onde não há separação dos sistemas de drenagem de águas e de esgoto. O resultado dessa “mistura” indevida de tubulações, em épocas de chuvas intensas, é o aumento de casos de extravasamentos do esgoto para ruas ou mesmo dentro de casa. O contato com o esgoto é preocupante em diversos aspectos, sobretudo à saúde da população, que fica mais exposta a doenças.

Para que isso não aconteça, a Águas de Holambra orienta a população a recolher o lixo corretamente e evitar o seu descarte na rede de esgoto, além de providenciar a separação entre a rede de esgoto e água da chuva. O ideal é que as águas de chuva sejam canalizadas por calhas e ralos específicos e conduzidas das bocas de lobo e galerias até os córregos e rios do município.

Neste ano em particular, anomalias oceânicas associadas ao El Niño, fenômeno caracterizado pela elevação da temperatura do Pacífico Equatorial, elevam a preocupação sobre fenômenos extremos, como ondas de calor intenso e aumento de temperaturas em determinadas regiões do Brasil, inclusive o Sudeste. Ou seja: no período mais aguardado do ano, é bom redobrar os cuidados.

“Quando falamos em fenômenos globais, como aquecimento das águas do oceano e o consequente estresse climático, com ondas de calor e tempestades intensas, imaginamos que este é um problema distante e sob estão apenas dos grandes atores da comunidade internacional. Mas nossas casas são as pontas mais vulneráveis do encontro entre fenômenos extremos e ausência de cuidados básicos. Pequenas atitudes podem ser determinantes para evitar problemas como extravasamento, tão comuns nesse início do período chuvoso. Quanto mais limpos estiverem os caminhos da chuva em nossas cidades, menos problemas nós e nossos vizinhos vamos enfrentar nessa época do ano”, alerta Flávia Miranda, gerente de operações da Águas de Holambra.

“O plano Águas de Verão 2024/2025 inclui a integração das atividades das áreas de responsabilidade social, de operações e de comunicação”, explica Andréia Ferreira, coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social da Águas de Holambra.

Os encontros, que incluem palestras e entrega de materiais orientativos, acontecem nas associações de bairros, escolas e também com grupos específicos como lideranças comunitárias, professores, aposentados, empresários e outros. “Por meio das redes sociais, as informações e orientações são intensificadas. Tudo isso para garantir que a conscientização seja impulsionada e capaz de produzir mudanças no comportamento das pessoas”, finaliza Andréia.

