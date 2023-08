PM Age Rapidamente em Caso de Violência Doméstica Envolvendo Abuso de Substâncias

Da Redação

Foto Divulgação PM

Prisão em Flagrante é Realizada após Violento Confronto Doméstico

Em uma ação rápida e decisiva, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica que envolveu o abuso de substâncias e resultou na prisão em flagrante de um indivíduo.

A equipe de intervenção de Mogi Guaçu responsável por essa operação foi composta por:

– CB PM Andréia

– SD PM Baraldi

– 2° SGT PM Emerson

– 3° SGT PM Augusto Guedes

– CB PM Valter

– SD PM Mendes

– SD PM Joyce

De acordo com o relato da vítima, seu filho E. é usuário de drogas e álcool. No dia do evento, ele chegou em casa transtornado, iniciando uma série de atos violentos que incluíram a destruição de propriedade e ameaças. O agressor também empurrou a vítima contra a parede.

A preocupação com a segurança da vítima levou à intervenção imediata da Polícia Militar. A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e compareceu ao local dos fatos. Após entrevistar a vítima e avaliar a situação, a equipe decidiu que era necessário tomar medidas legais.

Com o apoio do CGP 1 (Comando de Grupo Patrulha 1) e I-26993, ambas as partes envolvidas foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Lá, o delegado de plantão, Dr. Rubens Luiz Fonseca H. Melo, ratificou a prisão em flagrante delito de E. P. B. A medida foi tomada com base nas evidências de violência doméstica e nas ameaças à integridade da vítima.

O agressor foi, então, conduzido pela Polícia Civil até a Cadeia Pública de Itapiira, onde aguardará o devido processo legal.