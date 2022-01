PM apreende arma de fogo após entre briga de vizinhos

Um disparo de arma de fogo foi registrado por Cosmópolis durante a noite desta quarta-feira (26), por volta das 23h. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública a ocorrência foi na Rua Feliciano Inácio da Silva, no Parque Residencial das Andorinhas.

De acordo com os registros a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de desinteligência, onde uma das partes estaria de posse de uma arma de fogo. No local dos fatos, com o apoio do CGP III, os policiais localizaram a vítima, de 25 anos, que relatou ter se desentendido com o vizinho, de 42 anos, e após entrarem em “vias de fato”, o acusado sacou uma arma de fogo da cintura e efetuou disparos para o alto, porém, não havia pessoas feridas no local.

As equipes se deslocaram até a casa suspeito e, após busca pessoal, localizaram em seu poder uma Garrucha, cal. 22, capacidade para 02 cartuchos. O indiciado recebeu voz de prisão em flagrante pelo cometimento dos crimes de Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido, Disparo de Arma de Fogo em Via Pública, previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.836/06.

Os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Polícia de Cosmópolis para providências da Polícia Judiciária. O delegado ratificou a voz de prisão e deliberou pela lavratura flagrante, permanecendo o acusado preso à disposição da justiça.