JAGUARIÚNA INSTALA BOTOEIRAS EM SEMÁFOROS PARA AUMENTAR SEGURANÇA DE PEDESTRES NO CENTRO

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna anunciou uma importante melhoria na sinalização semafórica da cidade. Agora, os dois semáforos localizados na Rua Júlio Frank, no Centro, contam com botoeiras para facilitar e tornar mais segura a travessia de pedestres.

As botoeiras, dispositivos que devem ser acionados manualmente, foram instaladas com o objetivo de oferecer maior controle ao pedestre no momento da travessia. Ao se aproximar da faixa, o pedestre deve apertar o botão e aguardar o sinal verde específico para pedestres antes de atravessar. A duração do sinal verde é de 11 segundos.

Segundo a secretaria, a medida busca garantir mais segurança e fluidez no trânsito da região central, especialmente em horários de maior movimento. Com o acionamento das botoeiras, os semáforos ajustam seu ciclo para permitir a travessia em um momento mais seguro, reduzindo o risco de acidentes.

A secretaria também reforça que a mudança faz parte de um conjunto de ações voltadas à mobilidade urbana e à valorização da segurança viária no município.

Foto: Thiago Carvalho