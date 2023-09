Policia Civil de Jaguariúna estoura segunda “Casa Bomba” em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Jaguariúna desmantelou, na tarde dessa sexta-feira (1), mais uma “casa bomba” no município. Desta vez foi no bairro Primavera. Dois menores foram apreendidos e um adulto foi preso, enquanto drogas, dinheiro e uma arma foram encontrados no local.

A operação faz parte do desdobramento de uma ocorrência de apreensão de drogas em outra casa bomba no bairro Florianópolis, desarticulada no início do mês de julho pela polícia civil

A ação policial, que contou com o apoio da Guarda Municipal, iniciou por volta das 11h.

No local, a polícia prendeu K.H.G.P, 20 anos, e apreendeu dois adolescentes infratores, identificados como P.H.G.G, 16 anos, e J.V.S.L, 17 anos. O adolescente de 16 anos, segundo informações, disse ser o responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas na casa.

A operação foi resultado de intensas investigações que duraram dois meses, culminando na emissão de um mandado de busca e apreensão para a residência em questão. No interior da casa, as autoridades encontraram um grande estoque de drogas, incluindo 172 porções de maconha, 1182 porções de cocaína e 453 porções de crack. Além disso, a quantia de R$ 4.009,00 em dinheiro foi apreendida, juntamente com um revólver da marca “Taurus” calibre. 32, contendo 6 munições, sendo 2 deflagradas.

Outros itens relacionados ao tráfico de drogas também foram encontrados no local, incluindo uma balança de precisão e um caderno de ‘contabilidade’ que indicava a movimentação financeira da atividade criminosa.

A residência estava equipada com um sistema de monitoramento para visualizar a chegada de viaturas policiais, os criminosos não perceberam a aproximação das equipes, o que permitiu o sucesso da operação.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde ficarão à disposição da Justiça. A operação marca mais um passo importante no combate ao tráfico de drogas na região, reforçando o compromisso das autoridades em manter a paz e a segurança na cidade.