Golpe bancário investigado em operação atinge endereço em Mogi Guaçu

Foto: Divulgação/PC-GO

Ação conjunta entre polícias de SP e GO mira organização criminosa que aplicava o “golpe da central bancária” em vítimas de todo o país

Uma operação conjunta das polícias civis de Goiás e São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão e prisões temporárias na cidade de Mogi Guaçu e em outros três municípios paulistas. A ação, realizada na terça-feira (8), faz parte das investigações contra uma organização criminosa especializada no chamado golpe da central bancária.

Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, cartões bancários, documentos e valores em dinheiro. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências foram autorizadas pela Justiça de Goiás.

Segundo o inquérito, os golpistas simulavam ligações telefônicas de centrais de atendimento de bancos, informando sobre uma falsa compra no cartão de crédito no valor de R$ 1.900,00. As vítimas, ao seguir as instruções do suposto atendimento, acabavam fornecendo senhas e permitindo o acesso remoto ao aplicativo bancário, facilitando o desvio de dinheiro.

Em apenas um dos casos apurados, uma moradora de Aparecida de Goiânia (GO) teve prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil. A polícia estima que dezenas de pessoas em diferentes regiões do país tenham sido afetadas pela fraude.

Os detalhes sobre os endereços investigados e o resultado específico em Mogi Guaçu não foram divulgados, a fim de preservar a continuidade das investigações.