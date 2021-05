Policia Civil de Posse realiza operação de busca e apreensão no bairro São Judas Tadeu

A Policia Civil de Santo Antônio de Posse, com apoio da Policia Civil de Amparo e Pedreira, Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse e Canil da Guarda Municipal de Amparo comandaram uma operação de busca e apreensão na cidade de Santo Antônio de Posse, na tarde desta sexta-feira, 14.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão o qual dava ciência que no bairro São Judas Tadeu encontrava-se o alvo das buscas. No local encontraram D.R.S. mãe de M.C.S., que ao tomar ciência da presença da policia, deixou que os mesmos efetuassem a busca na residência. A mesma informou aos policiais que seu filho trabalha fora.

Durante as buscas, foi encontrado no quarto da genitora duas porções de cocaína, a qual informou aos policiais que eram de uso próprio, sendo que a mesma é usuária. No telhado da casa foram localizados 08 micros tubos vazios. Diante dos fatos as substancias entorpecentes bem como os micros tubos vazios foram apreendidos e a Autoridade Policial determinou a lavratura do Termo Circunstanciado.

Ainda em cumprimento ao mandado, os policiais foram à residência de outro indivíduo. Durante a diligência, fora anunciada a presença da equipe, porém não foram atendidos por nenhum morador, sendo necessário utilizar força para abrir o portão basculante da residência. No interior da residência não havia ninguém, porém, foram procedidas as buscas visando encontrar entorpecentes.

Para auxiliar no encontro das drogas, foi utilizado um cão farejador da Guarda Municipal de Amparo/SP. Os quais lograram êxito, em encontrar 15 porções de maconha em forma de Kit na despensa, situada na parte inferior da residência. Nas buscas nos demais cômodos da residência, lograram êxito em localizar diversas embalagens tipo Zip-Lock, uma balança de precisão, além de uma faca em cima de uma mesa no quarto do morador G., faca esta que exalava forte odor de maconha.

Também foi localizada na garagem da residência, uma embalagem tipicamente utilizada para envolver tabletes de maconha, que também exalava forte odor do entorpecente, sendo ainda localizada no hack da sala uma porção de substância análoga à cocaína.

Na continuidade das diligências, a equipe de investigação obteve sucesso em identificar o morador como G. H., contra o qual já foram realizadas diversas denúncias ao Setor de Investigações desta delegacia por pessoas da cidade, denúncias estas que apontavam o jovem como o responsável pela guarda dos entorpecentes comercializados na rua em que se situa a residência.

Participaram da ocorrência os Policiais Civis de Santo Antônio de Posse, Orlando, Daniele, Marcos, GMs de Posse, Alexandra, Xisto, Otavio, Deocielo, Policiais Civis de Pedreira, Marcio, Ari, Marcelo e Cleber, além do Canil da Guarda Municipal de Amparo, com supervisão do delegado Dr. JÚLIO LUÍS GARAVELLO GONÇALVES.