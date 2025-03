POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM MOGI MIRIM.

Na noite de quinta feira (13), por volta das 18h30min, os policiais militares estavam em patrulhamento quando, pela Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, Jd. Brasília, avistaram uma motocicleta com um casal, momento que o condutor viu a viatura e tentou esquivar-se, mas foi abordado. Com o condutor A.M.F., de 26 anos, havia uma pochete com porções de maconha, dinheiro e um telefone celular. Ele disse que havia acabado de sair de sua casa, que era próxima ao local da abordagem, e que faz entregas e venda de drogas pela internet, disse ainda que na residência teria mais drogas, levando os militares até lá e indicando o local onde estavam armazenadas, um armário em um quarto. Com a parte feminina nada de ilícito havia. Ao total foram apreendidos: 56 porções de maconha “Colômbia”, 01 porção maior de maconha “Colômbia”, 19 porções de maconha prensada, 02 pedaços de maconha prensada, 23 porções de maconha “DRY ICE”, 03 pedaços de maconha “DRY ICE”, 01 porção com sementes de maconha, 06 comprimidos de ECSTASY (MDMA), R$ 1.767,00, 01 telefone celular e 01 balança de precisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso e todo o material foi apreendido.