POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS EM PEDREIRA.

Na tarde de domingo (13), durante o patrulhamento na Rua Eugênio Cioravente Sontash, Jd Marajoara, em Pedreira, a equipe visualizou um indivíduo com uma sacola na mão entregando algo a outro homem que trajava camiseta preta.

Ao avistar a viatura, o indivíduo que estava com a sacola, a dispensou em um terreno e os dois evadiram-se por uma ponte de ferro que existe no local. Após um breve acompanhamento a pé foi abordado o indivíduo de nome C.I.P.S, sendo que o homem que recebeu o objeto conseguiu fugir a pé. Com o apoio da RPM foi abordado e localizado a quantia de R$ 29,15 e um celular, no local onde ele dispensou a sacola, foi localizado em seu interior 28 microtubos contendo cocaína e 16 pedras de crack. Sendo assim, após detido, ele foi conduzido a delegacia de Jaguariúna e ficou a disposição da Justiça.