Grupo de Networking ACE se reúne para fomentar negócios

Os empreendedores do Grupo de Networking ACE Holambra (Associação Comercial e Empresarial de Holambra) estiveram reunidos mais uma vez no dia 20 de março. A reunião aconteceu na Clínica Maraton Holambra, integrante do Grupo, que foi anfitriã da atividade.

Os empresários puderam conhecer mais o parceiro anfitrião e também colocar em dia os assuntos do Grupo: discutir, trocar experiências e fomentar negócios.

Em 2025, o projeto da ACE já está rumando para seu quarto ano de atividades.

O que é o Grupo de Networking da Associação Comercial?

“A proposta surgiu para conectar empresários e empreendedores, incentivando negócios entre os integrantes do grupo”, fala a gerente da Associação, Suzi Celegatti. Cerca de 30 pessoas fazem parte do networking.

A partir de reuniões mensais que acontecem em diversos locais, como na empresa dos integrantes do grupo, por exemplo, os participantes conversam, trocam experiências, divulgam seus empreendimentos e fazem negócios.

De acordo com especialistas, o networking, que significa rede de contatos, é fundamental em diversas áreas da vida profissional e pessoal. Essa conexão permite a construção e manutenção de relacionamentos com pessoas/empresas que podem oferecer apoio, informações, experiência e oportunidades. Um dos benefícios é encontrar clientes, indicadores ou fornecedores.

O Grupo de Networking ACE Holambra é uma atividade gratuita e está à disposição de todos os associados da entidade. Mais informações com Tânia Santana, na ACE, coordenadora do Grupo: (11) 9.8873-5259.