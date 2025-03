Conab coleta dados para o 2° Levantamento da safra de café 2024/25

A produção de café no Brasil está em fase decisiva, com os grãos passando pelos estágios finais de enchimento, maturação e colheita. Para mapear a evolução da safra 2024/25, técnicos realizam, entre os dias 30 de março e 12 de abril, um amplo levantamento de dados em Minas Gerais, Bahia, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A ação integra o 2° Levantamento da Safra de Café e conta com a participação de mais de duzentos informantes, incluindo cooperativas agrícolas, produtores, empresas de assistência técnica, revendas de insumos e consultorias especializadas.

O trabalho de campo é essencial para a precisão dos números que compõem o Boletim de Acompanhamento da Safra de Café, publicação quadrimestral que detalha o desempenho do setor ao longo do ano. A Conab conduz esse levantamento em parceria com órgãos estaduais e instituições tradicionais no estudo do mercado cafeeiro, garantindo credibilidade às informações divulgadas.

Neste ciclo, os dados coletados devem refletir o impacto da bienalidade negativa, característica que influencia naturalmente a produtividade das lavouras de café arábica. Com as informações reunidas, será possível atualizar as estimativas de produção e contribuir para o planejamento do setor, beneficiando produtores, comerciantes e demais agentes da cadeia do café.

O boletim completo do 2° Levantamento da Safra de Café 2024/25 será divulgado pela Conab no dia 6 de maio.