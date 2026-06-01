Policiamento Rodoviário prende homem por tráfico de drogas em Amparo

Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira, dia 1º, durante a Operação Fênix na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, dia 1º, em Amparo.

Segundo o Policiamento Rodoviário, a ocorrência foi registrada por volta de 0h30, durante a Operação Fênix, na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, SP-360, no município de Amparo.

Durante a fiscalização, policiais do 2º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária deram ordem de parada a um veículo, mas o condutor desobedeceu e fugiu, dando início a um acompanhamento.

Ao entrar no perímetro urbano de Amparo, o automóvel foi interceptado pela equipe policial. Durante o trajeto da fuga, os policiais observaram que o ocupante arremessou uma sacola plástica para fora do veículo.

Após a abordagem e identificação do condutor, consultas aos sistemas policiais indicaram que ele possuía antecedentes criminais. Nada de ilícito foi localizado nas buscas pessoal e veicular, mas, segundo a polícia, o homem confessou ser o dono do material descartado.

A equipe realizou diligências pelo trajeto da fuga e localizou a sacola. No interior dela, foram encontrados 10 papelotes de cocaína, uma faca e R$ 213,00 em dinheiro, fracionados em cédulas e moedas de diversos valores.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial. Na unidade de polícia judiciária, a droga foi pesada, totalizando sete gramas de cocaína.

O infrator permaneceu preso e à disposição da Justiça. A droga, a faca e o dinheiro foram apreendidos.

Fonte: Policiamento Rodoviário

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