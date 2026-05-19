Policiamento Rodoviário realiza visitas em escolas municipais de Conchal durante o Maio Amarelo

Ações educativas foram realizadas nesta segunda-feira em parceria com a concessionária Intervias e reuniram alunos e educadores

A 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária realizou, nesta segunda-feira (18), palestras educativas em duas escolas municipais de Conchal. A iniciativa integra o Projeto Escola, desenvolvido em conjunto com a concessionária Intervias, dentro das ações do Maio Amarelo.

A primeira atividade aconteceu na Escola Municipal Professora Maria Benedita Fernandes, com a participação de 150 alunos do 6º ao 9º ano e 12 educadores. Em seguida, a ação foi realizada na Escola Municipal Professor Giácomo Corte, reunindo 112 estudantes do 1º ao 5º ano e oito educadores.

Durante as visitas, os alunos receberam orientações sobre conscientização e segurança no trânsito. A programação também contou com uma simulação de atendimento pré-hospitalar realizada pela equipe de resgate.

Os estudantes ainda puderam conhecer o interior de uma viatura da Polícia Militar Rodoviária e de uma unidade de resgate da Intervias, aproximando as crianças e adolescentes do trabalho desenvolvido pelas equipes nas rodovias.

Segundo a corporação, ações como essa reforçam o papel preventivo da Polícia Militar na preservação de vidas e na formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.

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