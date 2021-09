Policlínica da Rede Par é inaugurada em Santo Antônio de Posse

Saúde deve ser sempre a prioridade na gestão pública e na vida de cada indivíduo. Sem ela, tudo entra em desordem. E foi esta priorização que trouxe a primeira unidade da Rede Par para Santo Antônio de Posse. A inauguração da clínica aconteceu na noite de sexta-feira (03) e teve como parceiros o Laboratório 22 de Outubro e a Syrius Diagnóstico por Imagem, ambos tem sua sede no Hospital 22 de Outubro de Mogi Mirim.

“Percebemos a carência de médicos especialistas na cidade. Com a parceria que temos com o Laboratório 22 de Outubro em exames de análises clínicas e com a Syrius Medical Group em diagnóstico por imagem, todos juntos na Rede Par vêm responder a essa carência”, explica Antônio Marco da Silva, Administrador Hospitalar. A Pollínica da Rede Par oferece exames e consultas com especialistas em Cirurgia Geral, Pediatria, Ortopedia, Neurologia, Cardiologia, Urologia, Psiquiatria, Ginecologia e Obstetrícia.

A cerimônia contou com a presença do Presidente do Hospital 22 de Outubro e o Responsável Técnico do Laboratório da mesma instituição, respectivamente, Dr. Raji Rezek Ajub e Dr. Waner Israel Franco Junior, também o Proprietário da Syryis Dr. Marcelo Galloro, ainda os sócios do empreendimento Anna Carla Galloro e Dr. Elias Ajub Neto. O evento também recebeu autoridades locais, como o Prefeito do município João Leandro Loli e sua esposa Ana Lima, o Chefe de Gabinete Marcos Jacobussi, o Secretário Municipal de Saúde Adalberto Bergo Filho, os vereadores Antônio Carlos e Cláudia Ferrari. Como solenidade, o Padre Carlos Panassolo realizou uma benção durante a cerimônia.