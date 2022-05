População pede novo hospital metropolitano na região de Campinas durante audiência para o Orçamento estadual de 2023, em Sumaré

Encontro foi promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo nesta segunda-feira

A criação de um hospital para o atendimento de todos os municípios da Região Metropolitana de Campinas foi o principal pedido apresentado

durante a audiência pública do Orçamento estadual para 2023 realiza

pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta segunda-feira

(2), em Sumaré.

Foi a primeira vez que a cidade sediou uma audiência do Orçamento da

Alesp que, nesta noite, foi presidida pelo deputado Dirceu Dalben

(Cidadania), e contou com a presença do presidente da Comissão de

Finanças, Orçamento e Planejamento [1], deputado Gilmaci Santos

(Republicanos), e do deputado Enio Tatto (PT).

Reitor da Unicamp, Antônio José Meirelles abriu o evento falando sobre

a integração entre as instituições estaduais e o poder público do

Estado. “Essa colaboração é muito importante para nossa universidade

hoje em dia. A Unicamp quer se aproximar intensamente da sociedade da

Região Metropolitana de Campinas, e a relação com as autoridades

políticas é algo muito importante”, disse.

O reitor foi um dos participantes que manifestou o pedido para a

criação de um hospital metropolitano para atendimento dos municípios

da região de Campinas. “Cederemos o espaço para a colocação desse

hospital para que ele melhore o atendimento em toda a região, indo ao

encontro das necessidades assistenciais da nossa população”, afirmou

Meirelles.

Prefeito da cidade de Cosmópolis, Junior Felisbino reforçou o pedido

para a inclusão da criação do hospital na peça orçamentária do

Estado para 2023. “É importante estar no orçamento do Estado o

Hospital Metropolitano. É uma demanda regional importantíssima para a

gente”, disse.

Já Oswaldo Grassioto, que é professor doutor e diretor executivo de

saúde da Unicamp, solicitou também recursos para a ampliação da

oferta de leitos para o Hospital Estadual de Sumaré, gerido pela

Universidade de Campinas. “Dos 270 leitos do Hospital Estadual, nós

pretendemos acrescentar mais 30 leitos. Isso significa mais leitos de

enfermaria de pediatria que faz muita falta ao município”, afirmou.

Outras demandas

Durante a audiência desta segunda, tiveram também pedidos para as

estradas e rodovias que acessam os municípios. Como a demanda levada

por Wellington Domingues, secretário de Governo de Sumaré, que

solicitou recursos para o custeio de nova iluminação na rodovia

Virginia Viel Campo Dall?orto, responsável por ligar o município à

rodovia Anhanguera.

Além disso, foram registrados pedidos para as áreas da educação,

segurança e assistência social da região.

Marcos Caetano, vereador de Americana, pediu a instalação de uma

unidade do Bom Prato no município. “Nossa nação passa por uma crise

econômica e social, que foi agravada pela pandemia deixando inúmeras

pessoas desassistidas financeiramente em nosso município”, disse.

Na próxima quinta, dia 5 de maio, a cidade de Itapetininga recebe, às

18h, a próxima audiência pública do Orçamento. Já na sexta, dia 6,

a Alesp realiza às 10h, em Boituva, e às 19h, em Jundiaí, novas

audiências para ouvir as demandas da população.

Como participar

As audiências públicas serão transmitidas ao vivo pela Rede Alesp na

TV e no Youtube. Os interessados em participar com demandas e

sugestões, deverão se inscrever no site da Assembleia

(www.al.sp.gov.br [2]), no ícone “Audiências Públicas do Orçamento”,

e seguir as orientações. No dia da audiência da região

correspondente, o link da plataforma Zoom será encaminhado através do

e-mail informado no formulário de inscrição. No mesmo ícone, o

cidadão poderá enviar sugestões ao Orçamento.