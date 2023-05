Porsche: Terceira etapa da temporada Sprint será em Goiânia, um dos mais desafiadores da temporada para os freios

O Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), é um circuito que costuma agradar aos pilotos da Porsche Carrera Brasil. Com trechos de alta, média e baixa velocidade, o traçado do Centro-Oeste brasileiro vai receber a terceira etapa do campeonato Sprint (corridas curtas) da categoria dos carros de corrida mais produzidos do mundo nos dias 3 e 4 de junho. Se há circuito técnico e com trechos de alta e baixa velocidade, há exigência para os discos de freios Fremax, que equipam os carros da categoria desde 2008.

Com a proximidade da metade da temporada, quem chega à frente do ranking de pilotos é o gaúcho Miguel Paludo com 91 pontos somados em quatro corridas disputadas, oito pontos a mais que Alceu Feldmann, que soma 83 pontos. Em terceiro está Marçal Müller, com 73. Essa pontuação ainda não considera os dois descartes obrigatórios previstos no regulamento.

Goiânia é uma pista em que os pilotos reduzem mais de 100 km/h em poucos metros, fazendo com que os discos trabalhem intensamente em temperaturas elevadas. Com isso, os pilotos não podem apenas pensar em acelerar, é preciso pensar em resfriar o conjunto dos freios, segundo Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto Fremax.

“Goiânia é uma pista bastante exigente para os discos de freio, com trechos de alta velocidade sucedidos por fortes frenagens que reduzem as velocidades em mais de 100 km/h em poucos metros. Outro desafio interessante que o traçado goiano proporciona aos pilotos e principalmente aos carros são as temperaturas, geralmente muito altas; assim, o trabalho do piloto nas retas passa a ser, além de ganhar velocidade, também resfriar o conjunto de freios. As curvas 3, 5 e a curva final do circuito são pontos particularmente interessantes do ponto de vista dos freios. É um traçado de média para alta velocidade em um dos melhores autódromos do Brasil e os discos da Fremax proporcionam aos pilotos essa elasticidade em termos de temperatura sem comprometer a eficiência e segurança dos freios”, analisa o engenheiro.

Os pilotos voltam a acelerar pelo campeonato Sprint após disputarem os 300 Km de Interlagos, no último dia 13 de maio, quando 26 carros estiveram no grid pela classe Carrera e nenhum incidente registrado por problemas com os discos de freio.

O traçado goiano tem extensão de 3.835 metros com 12 curvas, sendo oito à direita e quatro à esquerda. O sentido utilizado no autódromo é o horário. A programação da etapa prevê treinos opcionais e livres na quinta-feira (1) e sexta-feira (2). A classificação e a primeira corrida acontecem no sábado (3), com a tomada de tempo a partir das 9 horas e a corrida às 13h30. No domingo (4) os pilotos fecham a terceira etapa do campeonato com a segunda corrida também às 13h30. A Porsche Carrera Brasil tem transmissão ao vivo pelos canais da categoria, Band e SporTV.

Essa é a 19ª temporada da história da categoria monomarca mais veloz e moderna do Brasil, e é a 16ª na qual a Fremax faz parte como fornecedora oficial dos discos de freio para todos os carros, produzindo materiais que garantem potência e segurança no controle de movimentos.

Acompanhando a evolução dos carros – esta é a segunda temporada dos novos modelos 911 GT3 992 -, os discos Fremax trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Programação da 4ª Etapa da Porsche Carrera Cup, em Goiânia (992)

Quinta-feira, dia 1 de junho

14h35 – Treino opcional 1

Sexta-feira, dia 2 de junho

10h – Treino opcional 2

14h30 – Treino livre 1

Sábado, dia 3 de junho

9h – Classificação (Carrera Rookie)

9h15 – Classificação (Carrera Sport)

9h30 – Classificação (Carrera)

9h50 – Classificação TOP 10

13h30 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 4 de junho

12h15 – Visitação de boxes

13h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Sobre a FREMAX:

Há mais de três décadas, a Fremax, uma marca premium da Frasle Mobility em componentes para sistemas de freio. Desenvolve produtos com padrão de qualidade e excelência que garantem alto desempenho e segurança. A empresa vem construindo uma história de sucesso no Brasil e no exterior, com forte presença em mais de 70 países, como México, Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Comprometida com o meio ambiente, possui certificação 14001, atende montadoras e mercado de reposição com portfólio de discos, tambores de freios e cubos de roda para veículos de passeio, utilitários e comerciais de pequeno porte.



Fornecedora oficial em discos de freios para Stock Car desde 2004, para Porsche Cup Brasil desde 2007 e para a categoria Mercedes AMG Cup Brasil desde 2010, a performance e eficiência dos produtos são levadas a máximas condições extremas nas pistas.

FRASLE MOBILITY

A Frasle Mobility é uma companhia multinacional brasileira especializada em soluções sustentáveis para a mobilidade. Destaca-se pela forte presença no mercado de reposição de autopeças e no fornecimento de componentes para OEM, reunindo produtos de alta qualidade e marcas reconhecidas pelo mercado em seu portfólio. A companhia desenvolve soluções integradas de serviços e produtos para o controle de movimentos.

Com unidades no Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e México, possui 11 plantas industriais, nove centros de distribuição, quatro escritórios comerciais, dois centros de tecnologia e desenvolvimento e uma equipe capacitada para atender os clientes em mais de 125 países nos cinco continentes, oferecendo mais de 14 mil referências em soluções em autopeças.