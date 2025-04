Inscrições para o Campinas Innovation Week começam nesta quinta-feira, 10

Evento reunirá toda a produção em ciência, tecnologia e inovação de Campinas e terá entrada franca

Estão abertas as inscrições para o Campinas Innovation Week 2025, considerado o maior evento de inovação, tecnologia e negócios do país. Ele vai acontecer entre os dias 9 e 13 de junho, no Pátio Ferroviário com entrada franca.

O Campinas Innovation Week tem a realização e execução da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) e da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A correalizacao é da Fundação Fórum Campinas, Venture Hub e 100 Open Startups.

Uma série de novidades está sendo preparada para surpreender o público. Entre os destaques, a participação de embaixadores e palestrantes de renome, cujas presenças conferem ainda mais prestígio ao evento. Eles são representantes de ecossistemas renomados, como universidades e institutos de pesquisa. O evento tem a missão de ampliar a visibilidade da densidade de produção de ciência, tecnologia e inovação de Campinas.

Além disso, ações que foram sucesso na primeira edição retornam este ano. A tradicional rodada de negócios contará com mais de 300 participantes. O Retail Conference volta em mais uma edição. O Innovation Tour, momento em que os visitantes podem conhecer institutos científicos e instituições educacionais de Campinas, terá o roteiro ampliado.

O Global Hub terá presença de representantes de uma quantidade maior de países e oportunidades de internacionalização em um local dedicado à cooperação internacional e comércio exterior. Outro espaço que foi sucesso e retorna este ano é o Startup Village, onde startups apresentam seus negócios ao público e potenciais investidores. A Fundação Fórum e o HIDS também estarão presentes mais uma vez com todas as entidades que colaboram para promover inovação, ciência e tecnologia, tornando o evento ainda maior.

“O Campinas Innovation Week agrega e mostra para o Brasil e para o mundo tudo que existe e é produzido pelo ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Campinas. Nós estamos unindo essas forças e criando uma curadoria única para tornar esse evento ainda mais icônico. Em uma semana os participantes vão ter contato com diversos temas pertinentes e relevantes em áreas que se atualizam o tempo todo,” afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, também responsável pelos eventos da ACIC.

A programação trará entre os temas as últimas tendências de inteligência artificial, startups e tecnologias disruptivas. O público poderá participar do evento através de experiências imersivas e o CIW 2025 terá ainda espaço para políticas públicas de diversidade, sustentabilidade e sociais.

Estrutura

Todo o espaço do Prédio do Relógio, que já tinha sido revitalizado em 2024 para receber o evento, terá estrutura tecnológica e imersiva. Está será uma característica das palestras que serão ministradas nos quatro palcos do evento.

Haverá amplo espaço para alimentação e um palco dedicado ao entretenimento onde shows artísticos vão acontecer durante os intervalos dos conteúdos.

Inscrições

O Campinas Innovation Week terá abertura oficial no dia 9 de junho, em cerimônia para autoridades. Nos dias 10, 11, 12 e 13, o público poderá participar de painéis, palestras e atividades voltadas à troca de conhecimento, geração de negócios e conexão com especialistas de todo o país.

As inscrições são gratuitas e estão abertas ao público no link:

https://www.sympla.com.br/evento/campinas-innovation-week-2025—conectado-com-o-futuro/2881610

Mais informações no site oficial:

e nas redes sociais: @campinas_innovation_week

Foto: Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Campinas