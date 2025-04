Artur Nogueira abre inscrições para curso gratuito de esmaltação em gel com apenas 15 vagas

Imagem Ilustrativa

Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, exclusivamente pelo WhatsApp do Sebrae; são ofertadas 15 vagas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso gratuito “Aprenda Técnicas em Esmaltação em Gel”. A iniciativa é fruto de uma parceria da Prefeitura com o Senac de Limeira, o Sebrae Regional de Campinas e a Casa ADRA.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, exclusivamente pelo WhatsApp do Sebrae, no número (19) 3827-9719. Ao todo, estão disponíveis 15 vagas. Para participar, é necessário ser maior de 18 anos.

“Esse curso representa uma excelente oportunidade para quem busca uma nova fonte de renda ou deseja se profissionalizar na área da beleza. Nossa intenção é oferecer capacitações que realmente transformem vidas, promovendo autonomia financeira e empreendedorismo feminino”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni.

SOBRE O CURSO

O curso “Aprenda Técnicas em Esmaltação em Gel” será realizado de 5 a 19 de maio de 2025, das 14h às 17h, na Casa ADRA – localizada na Rua Osvaldo Cruz, 1.056, no Jardim Arrivabene.

A capacitação oferecerá formação completa, com técnicas modernas para unhas perfeitas e duradouras.

Ministrado por profissionais renomados do setor, o conteúdo também inclui aulas voltadas à gestão de negócios, com foco em organização, estruturação e administração eficiente de um empreendimento na área da beleza.