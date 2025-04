GCM de Santo Antônio de Posse Realiza Grande Apreensão de Drogas na Vila Esperança

Em uma importante ação de combate ao tráfico de drogas, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse realizou na manhã deste sábado (12), por volta das 10h30, uma grande apreensão de entorpecentes no bairro Vila Esperança.

Durante patrulhamento de rotina, a Equipe da GCM avistou dois indivíduos em atividade suspeita. Um deles, identificado como “M”, foi flagrado recebendo pinos contendo substância análoga à cocaína das mãos de outro indivíduo, “V”.

Ao perceber a presença das viaturas, “V” tentou se desfazer de uma sacola branca, jogando-a no quintal de uma residência vizinha. A ação, no entanto, foi acompanhada por um dos agentes da corporação, que rapidamente interceptou o suspeito. Na abordagem, foram encontrados com “V” um aparelho celular e a quantia de R$ 320,00 em dinheiro. Já na sacola dispensada, os agentes localizaram 566 pinos de substância análoga à cocaína, divididos em quatro sacos tipo ziplock.

Com “M”, os guardas encontraram outros 8 pinos da mesma substância, totalizando 574 pinos apreendidos na ocorrência. Diante da situação, ambos os envolvidos foram conduzidos ao Pronto-Socorro para exames médicos e, em seguida, ao plantão da Polícia Judiciária.

A autoridade policial de plantão lavrou o flagrante contra “V” por tráfico de drogas. Ele permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Já “M” foi arrolada como envolvida no inquérito e responderá em liberdade.

Viaturas e Equipes Envolvidas:

VTR 020 – Inspetor Pereira e 3° CL Guimarães

VTR 017 – 3° CL Mendes, 3° CL Luana e 3° CL Oliveira

VTR 018 – Inspetor Rebequi e 3° CL Leandro

A Secretaria Municipal de Segurança Pública reforça que ações como essa são parte do trabalho contínuo da Guarda Civil Municipal para garantir mais segurança e tranquilidade à população possense.