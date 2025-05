Festa Viva La Nostra Gente chega a Amparo-SP para celebrar as tradições e raízes Italianas

Foto Ilustrativa

Praça Pádua Salles, no centro, se transforma em uma autêntica Vila Italiana nos dias 23, 24 e 25 de maio, sexta-feira, sábado e domingo; evento com entrada gratuita, se destaca pela diversidade gastronômica e shows ao vivo

A rica tradição italiana enraizada na história de Amparo-SP será lembrada e homenageada nos dias 23, 24 e 25 de maio, sexta-feira, sábado e domingo, quando a estância do polo turístico do Circuito das Águas Paulista recebe a Festa Viva La Nostra Gente. O evento chega à Praça Pádua Salles, no centro da cidade, para proporcionar ao público uma viagem cultural e gastronômica à “Terra da Bota”.

A realização da inovadora festa italiana em 2025 é da Prefeitura Municipal de Amparo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Elo Produções e o Circolo Italiano di Amparo. O evento conta com o apoio da Cervejaria Germânia, Acquíssima, Castelo Alimentos e Mortadelas Marba.

A “Vila La Nostra Gente”, com megaestrutura montada em toda área onde fica a antiga estação de trem da Mogiana, recebe os visitantes a partir de sexta-feira, dia 23, das 17h às 22h. As atrações prosseguem no sábado, dia 24, e no domingo, dia 25 de maio, das 11h às 22h. A entrada e os shows são gratuitos.

O secretário Municipal de Cultura e Turismo de Amparo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira, acredita em uma celebração inesquecível. Segundo ele, a Festa Italiana de 2025 é um convite para mergulhar na alma de Amparo, onde a cultura italiana pulsa forte desde o século XIX, quando a comunidade italiana chegou e trouxe com ela o trabalho e a paixão que transformaram as lavouras de café e impulsionaram o desenvolvimento da cidade.

“Hoje, essa herança se manifesta em cada sabor, em cada aroma: vinhos que contam histórias, cachaças artesanais com a alma da terra, queijos que derretem na boca, massas que abraçam a tradição. Em Amparo, a cultura italiana não é apenas lembrança, é vivência! Ela se mistura com a alegria local, dança com outros ritmos, colore as festas e aquece os corações de todos. Venha celebrar conosco! A Festa Italiana de Amparo é um brinde à nossa história, um espetáculo de cores, sons e sabores que celebram a vibrante herança italiana que faz de Amparo um lugar único”, diz Oliveira.

Já a diretora executiva da Elo Produções, empresa que realiza o evento, Renata Tannuri, a festa vai surpreender toda a cidade e também os visitantes dos municípios vizinhos. “Estamos muito felizes e entusiasmados para oferecer a Amparo e toda a grande região turística do Circuito das Águas Paulista e arredores uma inesquecível opção de entretenimento e cultura para que famílias e amigos possam se reunir em uma grande festa ítalo-brasileira. A intenção é que os visitantes embarquem em uma verdadeira imersão nas raízes e tradições dos imigrantes que aqui chegaram”, comenta.

Circolo Italiano di Amparo tem 34 anos de história

Parceiro da Secretaria de Cultura e da Elo Produções na realização da Festa Viva La Nostra Gente, o Circolo Italiano di Amparo foi fundado em 5 de maio de 1991 e completou 34 anos de história. Sem fim lucrativos, a entidade é conhecida por trabalhar em benefício das pessoas descendentes que buscam a cidadania italiana.

Além disso, desenvolve em parceria com a Prefeitura de Amparo três cursos gratuitos, que oferecem a crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, o aprendizado do idioma italiano. As aulas acontecem na Escola das Artes e hoje conta com 40 pessoas inscritas.

“Minhas expectativas e de toda a diretoria do Circolo Italiano di Amparo para a festa de 2025 são as melhores possíveis. Começamos com ela, pequena, em 2014, e hoje virou tradição não só na cidade como em toda a região, diz a presidente do Circolo Italiano di Amparo, Tânia Mara Silva Marinho, que está no cargo desde 2020.

Mangia Che Te Fa Bene

Quem passear pelas alamedas da “Vila La Nostra Gente”, com 35 operações em pleno funcionamento, vai se sentir em uma viagem à Itália. Não faltará opções gastronômicas típicas. Na Piazza Dolce é possível saborear doces tradicionais como cannoli e tiramissu, enquanto na Piazza del Sale há saborosíssimos pratos salgados da culinária italiana, com massas frescas preparadas na hora, polenta, lasanha, uma vera pizza, fogazza, antepastos e muito mais.

A Festa Viva La Nostra Gente também traz os visitantes uma alameda de comidas brasileiras. Para harmonizar, vinhos, licores italianos e cervejas artesanais estarão disponíveis, proporcionando uma experiência completa e recheada de sabor.

A novidade para edição do evento em Amparo é o tradicional lanche de mortadela italiana Marba, famoso no Mercadão de São Paulo, sucesso presente em todo o circuito de festas da Elo Produções. Além disso, haverá uma área dedicada a produtores e a expositores de queijos, mel, vinhos, cachaças e artesanatos, valorizando os produtos locais e regionais. É só passear pelo Villaggio di Produttori para encontrar tudo isso.

Para entreter o público, além da diversificada gastronomia, a festa traz em sua programação apresentações folclóricas, danças típicas e uma decoração com espaços instagramáveis que remetem às vilas italianas e transportam os visitantes para um cenário lúdico e acolhedor.

A “Vila La Nostra Gente” ainda conta com área kids para crianças e gincanas gratuitas. O evento é pet friend, assim os animais de estimação são muito vem bem-vindos.

Diversão garantida para todas as idades

A “Festa Viva La Nostra Gente” traz shows que fazem sucesso no circuito de festas italianas do Estado de São Paulo. Destaque para o Tributo Eros Ramazzotti, com Enzo Schianni, na sexta-feira (23), às 20h. Antes, às 19h, durante a cerimônia de abertura, a Escola das Artes se apresenta ao público.

No sábado (24), às 13h, o Duo local Voce d’Italia com o show l’italiano Vero e, às 20h, o italianíssimo Tony Angeli faz o show mais esperado do evento.

As apresentações prosseguem no último dia da festa, com “Volta ao Mundo” na voz de Joel Gil, às 13h, e o “La Bella Itália”, com Jonas Francisco, às 15h. Para fechar o evento, às 20h, a banda Monallizza faz um tributo a Tim Maia, o eterno “Rei do Soul”, para homenagear o país que tão bem acolheu os imigrantes italianos.

Além de shows, a agenda cultural no “Viva La Nostra Gente” conta com o Desafio Musical (sábado, às 15h30), a banda itinerante Soul in Jazz, além do tradicional jogo de tômbola promovido pelo Circolo Italiano di Amparo, com sessões no sábado (24), às 18h, e no domingo (25), às 12h e às 17h30.

Serviço

Festa Italiana Viva La Nostra Gente – edição Amparo-SP

Local: Praça Pádua Salles

Endereço: Avenida Bernardino de Campos, centro, Amparo-SP

Data: 23, 24 e 25 de maio, sexta-feira, sábado e domingo

Horário: Sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Realização: Prefeitura Municipal de Amparo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Elo Produções

Co-realização: Circolo Italiano di Amparo

Apoio: Ancona Center Hotel e Vinícola Goes

Patrocinadores: Cervejaria Germânia, Acquíssima, Castelo Alimentos e Mortadelas Marba

Informações: Secretaria de Cultura e Elo Produções pelo Instragram @eloproducoes

Programação

Dia 23 de maio, sexta-feira

19h: Abertura oficial com autoridades e participação da Escola das Artes

20h: Enzo Schianni – Tributo Eros Ramazzotti

Dia 24 de maio, sábado

13h: DUO Voce d’Italia com o show l’italiano Vero

15h30: Desafio Musical

16h30: Banda Itinerante Soul in Jazz

18h: Tômbola – Circolo Italiano di Amparo

20h: Grande show com Tony Angeli

Dia 25 de maio, domingo

12h: Tômbola

13h: Joel Gil – “Volta ao Mundo”

15h: Jonas Francisco – “La Bella Itália”

17h30: Tômbola – Circolo Italiano di Amparo

20h: Show de Encerramento com Banda Monallizza – Tributo ao Tim Maia

Comedoria da Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Amparo

Dolci Piazza – Praça Doce

Cannoli – chocolate/baunilha/café/doce de leite/pistache e limão siciliano

Gelato – com sabores variados, incluindo o famoso gelato de limão servido dentro do limão siciliano, febre na Costa Amalfitana

Tiramisù

Palha Italiana

Doces variados

Piazza Del Sale – Gastronomia Típica

Barraca do Circolo Italiano di Amparo – Sopa de Capeletti e doces típicos

Massa Show

Gnocchi de Costela

Piadina Italiana

Lanche de Mortadela oficial Marba

Fogazza

Lanche de Ciabatta

Lanche de Porchetta

Pizza Napoletana

Gnocchi recheado (mussarela, gorgonzola e camarão) com molho sugo ou branco

Lasanha bolonhesa ou 4 formaggi

Sorrentino com recheio de búfala, mussarela ou presunto e queijo

Fettuccine (tradicional, espinafre ou pitaya)

Lanche de pernil

Talharim ou Spaghetti (molho sugo ou bolonhesa)

Canelone com molho branco ou ao sugo

Polenta mole ao sugo ou bolonhesa gratinada no forno, servida com uma fatia de pão italiano

Filé à parmegiana com arroz branco e batata frita

Frango a passarinho com polenta frita

Mini Pizza

Gastronomia Variada

Porco no carrossel

Torresmo de rolo

Batata recheada

Espetinhos

Crepe

Cachorro quente

Hambúrguer

Porções variadas

Coxinha

Milho e derivados

Esfiha Aberta

Pastel

Villaggio di Produttori

Alameda dedicada a produtores e expositores de queijos, mel, vinhos, cachaça, licores, geleias, artesanatos e acessórios

Para beber

Cerveja artesanal (vários estilos)

Caipirinhas e drinks especiais

Sucos naturais

Água de coco

Caldo de cana

Frappuccino

Cappuccino e Café

Vinhos para beber e levar

Piazza Dei Bambini – Área kids

Área infantil com muita diversão: infláveis, jump, pesca, tiro ao alvo