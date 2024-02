Porte de Entorpecentes em Artur Nogueira: Suspeita Detida pela ROMU Inspetoria

Da Redação

Em uma ação de rotina realizada pela equipe da ROMU Inspetoria em Artur Nogueira, uma mulher de 39 anos, identificada apenas como A, foi detida sob suspeita de porte de entorpecentes. A operação teve lugar na Rua José Margonar, Área Verde do Bairro Batistela, conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, em 5 de fevereiro.

Durante o patrulhamento preventivo, os policiais observaram A, acompanhada por outros indivíduos, agindo de forma suspeita. Ao perceber a presença da viatura da ROMU, A tentou rapidamente esconder algo dentro de suas roupas. Diante disso, os agentes procederam com uma abordagem.

Com o apoio de um GCMF (Guarda Civil Municipal Feminina), as autoridades realizaram uma busca em A, resultando na descoberta de um invólucro plástico contendo sete pedras de uma substância de cor amarelada, semelhante ao crack, escondido em seu sutiã. Além disso, dentro de sua calça, foi encontrado outro invólucro contendo 21 pedras semelhantes ao crack, totalizando 28 pedras, além de R$2,00 em dinheiro.

Não é a primeira vez que A. é detida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. As autoridades afirmaram que recebem constantes denúncias sobre sua atuação na região.

Diante das evidências, A. foi detida e conduzida, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos, até o plantão policial. Lá, os fatos foram narrados à autoridade policial, que deliberou sobre a elaboração do Boletim de Ocorrência de Natureza (PORTE DE ENTORPECENTES). Após os procedimentos legais, A. foi liberada.

Essa ação destaca o compromisso das forças policiais em combater o tráfico de drogas e manter a segurança da comunidade em Artur Nogueira. A colaboração da população em fornecer informações sobre atividades suspeitas é fundamental para o sucesso dessas operações.