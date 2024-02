POSSE FOLIA 2024 l PROGRAMAÇÃO CONTARÁ COM QUATRO NOITES E DUAS MATINÊS

Vem aí o Posse Folia 2024, com diversas atrações para toda a família. A festa carnavalesca de Santo Antônio de Posse acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro, na Praça Cel. David Batista, sendo que, a programação contará com quatro noites e duas matinês com shows, escola de samba e atrações para toda família. A festa promete atrair grande público na Praça da Igreja da Matriz, que durante o evento, receberá uma estrutura especialmente montada para oferecer conforto e segurança a todos, com entrada gratuita.

SAIBA + https://pmsaposse.sp.gov.br/posse-folia-2024/