Posse recebe doação de 500kg de ração da empresa Adimax

O Município de Santo Antônio de Posse através da indicação do ex-jogador do Corinthians e atual apresentador de esportes da TV Bandeirantes José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, a empresa Adimax doou 500 quilos de ração da marca Magnus para a cidade.

A doação foi feita através da protetora independente de animais Ana Lúcia Marques, que trabalha na causa em prol a animais abandonados e mal tratados. Esses animais são recolhidos e encaminhados a lares provisórios e definitivos.

Essa doação será repassada através da Agropecuária Agroposse para ajudar a cuidar dos animais abandonados. As famílias que estão passando por dificuldades financeiras hoje com a pandemia e que adotaram animais abandonados receberão essa ajuda, que será feita por Ana Lúcia.

“ A empresa Adimax tem uma responsabilidade social muito grande e programas voltados para setores mais carentes da sociedade que precisam de ajuda dentre eles o lojista solidário que cuida de animais abandonados” comentou André Sono, responsável pelo Marketing social da Adimax.

Ana Lucia disse estar muito feliz com essa doação pois ajudará muitos animais em situação vulnerável e as famílias que amam animais mais não tem condições de arcar com tais gastos.