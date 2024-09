Praça Arautos da Paz recebe a 1ª edição do Classics Festival no próximo fim de semana

Serão realizados nove shows com bandas cover em tributo aos ícones do rock das décadas de 60, 70 e 80.

Festival é dedicado aos clássicos do rock e contará com praça de alimentação, veículos antigos e espaço kids

A praça Arautos da Paz, no Taquaral, será o palco da primeira edição do Classics Festival, um evento dedicado aos clássicos do rock, gastronomia, chopp, cervejas e veículos antigos. A entrada é gratuita e o festival acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro. O festival funcionará das 18h às 22h na sexta-feira, das 12h às 22h no sábado, e das 9h às 22h no domingo. Não será permitido o ingresso com alimentos e bebidas próprias.

Durante o festival, serão realizados nove shows com bandas cover e tributo aos ícones do rock das décadas de 60, 70 e 80. Entre as atrações estão tributos a Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Ramones, Creedence, ZZ Top, além de uma homenagem especial a Elvis Presley com Johnn Elvis.

A praça de alimentação oferecerá opções culinárias, incluindo torresmo de rolo, costela assada, burgers, costelinha BBQ, lanches diversos, espetinhos, comida japonesa, entre outros. Bebidas como cervejas, chopp, batidas, caipirinhas, sucos naturais e refrigerantes também estarão disponíveis.

O evento é “pet friendly” e contará com um espaço kids com diversas atrações para crianças. No domingo, 8 de setembro, haverá um Encontro de Carros e Motos Retrô a partir das 9h, com certificação e brindes para os expositores.

Serviço:

1ª edição do Classics Festival

Data: dias 6,7 e 8 de setembro

Horários:

Dia 6 – das 18h às 22h

Dia 7 – das 12h às 22h

Dia 8 – das 9 às 22h

Local: Praça Arautos da Paz

Endereço: Praça Arautos da Paz, s/nº, Vila Nogueira

Entrada Gratuita