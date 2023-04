Prefeito Dário Saadi recebe visita de comitiva do Equador em Campinas Encontro teve por finalidade apresentar os atrativos da cidade para futuras parcerias e estreitamento de laços

O Prefeito Dário Saadi recebeu em seu gabinete, na manhã desta terça-feira, 4, a visita de cortesia de Carlos Alberto Velastegui, embaixador do Equador no Brasil, que esteve acompanhado do cônsul-geral do Equador em São Paulo, Marco Larrea, e do cônsul-honorário do Equador em Campinas, Oswaldo Vallejo Pérez.

O motivo da visita foi conhecer a gestão do Prefeito, a cidade e suas características para estudar futuras parcerias e estreitar laços em alguns segmentos. Carlos Alberto Velastegui fez questão de ressaltar o potencial de inovação e tecnologia que o município possui. “Reconheço a importância de Campinas não só para São Paulo como para o país. Com um setor de tecnologia tão avançado, vejo uma grande oportunidade de intercâmbio com nossos centros e pesquisadores”, disse.

Dário Saadi reforçou que a cidade está de portas abertas, não só na área de tecnologia. “Campinas é uma cidade diferenciada. Somos destaque também na agricultura, em pesquisa, saúde, saneamento. É de nosso total interesse promover essa troca com países da América Latina.”, ressaltou.

Quem também participou da reunião foi a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, que valorizou o município como um importante ecossistema de inovação. “Temos importantes institutos de pesquisas, universidades, hubs de inovação e sustentabilidade. Realizar essa troca entre os países certamente vai agregar muito no desenvolvimento da cidade”, disse.

Ao final, o prefeito e o embaixador firmaram um acordo verbal para uma cooperação formal em vários setores. “Campinas está de portas abertas para o Equador, inclusive para nomear alguma cidade do país para ser nossa cidade-irmã”, finalizou Dário.

Diplomata de carreira, o embaixador Carlos Alberto assumiu o posto no Brasil em outubro de 2021. Já ocupou postos de vice-ministro das Relações Exteriores e de Mobilidade Humana no Equador